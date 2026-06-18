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Bad Bunny gana mil millones de dólares con sus giras y hace historia como el primer artista latino en lograrlo

Bad Bunny alcanzó un hito sin precedentes en la industria musical al convertirse en el primer artista latino en superar los mil millones de dólares en ingresos por giras.

Bad Bunny tiene actualmente 32 años. Foto: Instagram.
Bad Bunny tiene actualmente 32 años. Foto: Instagram.
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Bad Bunny sigue rompiendo barreras en la industria musical. El artista puertorriqueño alcanzó un logro sin precedentes al convertirse en el primer cantante latino en superar los mil millones de dólares en ingresos generados por sus giras, según datos difundidos por la revista Billboard.

Las cifras recopiladas por Billboard Boxscore señalan que, gracias a sus espectáculos realizados entre 2017 y 2019, su exitoso 'El último tour del mundo' en 2022 y su actual gira 'Debí tirar más fotos', el intérprete ha acumulado 1.080 millones de dólares en taquilla y ha vendido 6,4 millones de entradas en 260 conciertos reportados.

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El hito cobra aún más relevancia si se considera que, en las cuatro décadas de historia de Boxscore, menos de 25 artistas han logrado superar la barrera de los mil millones de dólares por venta de boletos. Dentro de ese exclusivo grupo, Bad Bunny es el primer representante de la música latina en alcanzar esa cifra.

Además, el llamado Conejo Malo logró esta marca histórica interpretando música en español, sin necesidad de grabar canciones en inglés para conquistar al público internacional.

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¿Cuánto dinero ha generado la gira 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny?

La nueva gira mundial de Bad Bunny continúa acumulando cifras impresionantes. De acuerdo con los registros de Billboard Boxscore, el tour ya suma 360 millones de dólares en ingresos y más de 2,4 millones de entradas vendidas durante sus primeros 41 conciertos.

Uno de los puntos más altos de esta gira se vivió en España. Las 10 fechas que el artista ofreció en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, entre finales de mayo y mediados de junio, congregaron a 623.000 espectadores. Gracias a ello, la gira alcanzó un total de 2,36 millones de boletos vendidos, superando el récord de 1,81 millones que mantenía la gira Progress Live de la banda británica Take That desde 2011.

Antes de su paso por la capital española, el cantante ya había llevado su espectáculo a países de América Latina, Asia, Oceanía y Europa, con presentaciones en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal, entre otros destinos. Todo ello sin incluir todavía una etapa por Estados Unidos.

La magnitud de estos números también queda reflejada al compararlos con otras giras históricas. Según destacó Billboard, el tour 14 On Fire de los Rolling Stones recaudó 165,2 millones de dólares y vendió 863.000 entradas en sus conciertos por Asia, Europa y Oceanía durante 2014.

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