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'Eureka Day': cuando el consenso parece imposible

La obra estadounidense sobre un mundo anterior al COVID-19 es dirigida por Vanessa Vizcarra. "Nos permite reírnos de situaciones muy reconocibles, pero también enfrentarnos a nuestras propias contradicciones”, comenta la directora.

Obra teatral con Stephany Orúe, Diego Pérez, Manuel Gold, Fiorella De Ferrari y Anaí Padilla.
Obra teatral con Stephany Orúe, Diego Pérez, Manuel Gold, Fiorella De Ferrari y Anaí Padilla. | Difusión.
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En un colegio privado que se caracteriza por su discurso progresista e inclusivo, los desacuerdos estallan cuando aparece un brote de paperas. De eso se trata Eureka Day, una obra teatral escrita por el estadounidense Jonathan Spector sobre un mundo anterior al COVID- 19.  En Lima, la obra es dirigida por Vanessa Vizcarra.

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“Lo fascinante de esta obra es que nos permite reírnos de situaciones muy reconocibles, pero también enfrentarnos a nuestras propias contradicciones”, comenta la directora peruana.

“La obra comienza desde un lugar aparentemente ligero y absurdo, pero poco a poco va revelando las fragilidades, heridas y necesidades de sus personajes. Ahí aparece algo profundamente humano como la dificultad que tenemos para escuchar al otro cuando sentimos que nuestra verdad está en juego”.

La historia, contada con un humor mordaz, es puesta en escena por Stephany Orúe, Manuel Gold, Anaí Padilla, Fiorella De Ferrari, Diego Pérez y Sebastián Valdez.

En Eureka Day, el consenso parece imposible. Las máscaras se caen y las discusiones se convierten en un campo de batalla entre padres, docentes y directivos. La obra se estrena esta semana y va de martes a domingo en el Teatro La Plaza, Miraflores.

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