Ozuna anuncia su biopic: "Quiero que mi historia sirva de inspiración”

Su nombre es sinónimo de éxito, prueba de ello es que su tema más escuchado es No quiere enamorarse con 13,918,871 de reproducciones, nada menos. Y ahora a puertas de cerrar el año, ha sido el popular cantante de música urbana quien ha anunciado su biopic. el cual llevará de título Odisea, nombre de su más reciente trabajo discográfico. Ya en una entrevista de mayo de 2023, dejaba su inquietud por ingresar al terreno de las películas y series.

"“Cuando uno se cría en un barrio, es bien difícil”, dice el boricua al inicio del primer teaser que se ha lanzado y cuyo trabajo final estará dirigido por el cineasta español Alexis Morante, el mismo de los documentales sobre de Héroes del Silencio, Alejandro Sanz y David Bisbal.

“Odisea es un proyecto que trabajamos con mucha dedicación con el objetivo de que mi historia pueda servir de inspiración a niños y jóvenes a que no paren de perseguir sus sueños y no se rindan hasta lograrlos; todos tenemos la capacidad de hacerlo a pesar de los obstáculos que se nos enfrenten en el camino, yo soy un vivo ejemplo de eso”, expresó el músico, quien tiene colaboraciones con Rosalía (Yo x ti, Tu x mi) y Shakira (Monotonía).

Desde niño, cuando repartía volantes en un semáforo, pensó en invertir en el mismo, ha señalado. “Creo que el proceso de cada persona, de cualquier artista, primero es invertir en ti y después invertir para ti, entonces no comprar una casa… Viví alquilado, rentado, mucho tiempo. Mi compromiso era ser una estrella, ser grande, entonces no podía meter mi capital en una casa porque después no iba a tener para invertir en mi carrera. Fue un proceso, poco a poco, fue mucho después que ya pude tener una casa”.

¿Qué les inculca a sus hijos?

Y agrega que esa filosofía se las inculca a sus dos hijos. “Les enseño a mis hijos que tienen que ganarse las cosas. Si tú quieres una paleta, tengo que ver que te estás portando bien, que estás haciendo las cosas bien. Si no te acuestas temprano, no vas a este lugar mañana. No es un castigo, es una enseñanza de que haciendo las cosas bien, se ganan las cosas”, dijo a la revista Hola.com.

.