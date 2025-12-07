HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Cantante Katy Perry y exprimer ministro canadiense Justin Trudeau oficializan su relación en redes sociales

Katy Perry y Justin Trudeau compartieron un almuerzo con el exprimer ministro de Japón y su esposa. Además, publicaron fotos de su periplo en dicho país asiático. 

Katy Perry es una de las cantantes más famosas del mundo. Foto: ABC.
Katy Perry es una de las cantantes más famosas del mundo. Foto: ABC.

Katy Perry ha oficializado su relación con Justin Trudeau a través de Instagram, compartiendo momentos de su reciente viaje a Japón. La pareja, que hizo su primera aparición pública en octubre, ha capturado la atención de sus seguidores con imágenes entrañables y un mensaje que refleja su felicidad.

En las publicaciones, se puede ver a la estrella del pop y al exprimer ministro canadiense disfrutando de su tiempo juntos, desde posados al aire libre hasta cenas compartidas. "Momentos en Tokio de gira y más” escribió Perry, mostrando la alegría de su relación.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Durante su estancia en Japón, la cantante acompañó a Trudeau en un encuentro con el exprimer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko. Este viaje no solo ha sido una oportunidad para disfrutar de la cultura japonesa, sino también para fortalecer lazos diplomáticos entre Canadá y Japón.

PUEDES VER: Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

lr.pe

Un viaje en Japón lleno de momentos especiales entre Katy Perry y Justin Trudeau

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la pareja en diversas actividades, incluyendo una exhibición de arte interactiva. La conexión entre ambos parece ser sólida, y sus interacciones han sido bien recibidas por sus seguidores. Trudeau, al compartir la experiencia, expresó su gratitud hacia Kishida por su amistad y compromiso con un futuro mejor.

Los rumores sobre la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron en octubre, cuando fueron vistos en una cita en Montreal. En ese momento, Perry había terminado su relación con Orlando Bloom, mientras que Trudeau había finalizado su matrimonio con Sophie Grégoire. Fuentes cercanas a la pareja han indicado que Trudeau había estado interesado en Perry desde sus primeras citas, incluso viajando a California para visitarla.

La primera aparición pública oficial de la pareja tuvo lugar el 25 de octubre, cuando asistieron a un espectáculo de cabaret en París. Las imágenes de su salida del teatro, tomados de la mano y sonriendo, han sido un claro indicativo de la conexión que comparten.

Notas relacionadas
Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

LEER MÁS
Captan a Katy Perry con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, en romántica cena tras separación de Orlando Bloom

Captan a Katy Perry con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, en romántica cena tras separación de Orlando Bloom

LEER MÁS
Katy Perry sufre terrible susto después de que casi cae desde el aire por falla técnica en un show en San Francisco

Katy Perry sufre terrible susto después de que casi cae desde el aire por falla técnica en un show en San Francisco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, musicales y actividades para disfrutar en familia

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, musicales y actividades para disfrutar en familia

LEER MÁS
Calendario de Conciertos en Perú 2026: fechas, horarios, entradas y todo sobre los próximos eventos musicales en Lima

Calendario de Conciertos en Perú 2026: fechas, horarios, entradas y todo sobre los próximos eventos musicales en Lima

LEER MÁS
Todo sobre Vibra Perú 2025: artistas, programación y a qué hora empieza cada show

Todo sobre Vibra Perú 2025: artistas, programación y a qué hora empieza cada show

LEER MÁS
Tilsa Lozano: ¿cuál es su origen familiar y cuándo retornó a Perú?

Tilsa Lozano: ¿cuál es su origen familiar y cuándo retornó a Perú?

LEER MÁS
Juan el 'Loco' Vargas anuncia su boda con Blanca Rodríguez tras 22 años juntos y cinco hijos en común: “Será por civil”

Juan el 'Loco' Vargas anuncia su boda con Blanca Rodríguez tras 22 años juntos y cinco hijos en común: “Será por civil”

LEER MÁS
Fonseca en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en Arena 1

Fonseca en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en Arena 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Entretenimiento

Cuándo es el Miss Cosmo 2025: fecha, horario, dónde ver y cómo votar por Kelin Rivera en la final del certamen de belleza

Todo sobre Vibra Perú 2025: artistas, programación y a qué hora empieza cada show

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, musicales y actividades para disfrutar en familia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025