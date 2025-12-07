Cantante Katy Perry y exprimer ministro canadiense Justin Trudeau oficializan su relación en redes sociales

Katy Perry es una de las cantantes más famosas del mundo. Foto: ABC.

Katy Perry ha oficializado su relación con Justin Trudeau a través de Instagram, compartiendo momentos de su reciente viaje a Japón. La pareja, que hizo su primera aparición pública en octubre, ha capturado la atención de sus seguidores con imágenes entrañables y un mensaje que refleja su felicidad.

En las publicaciones, se puede ver a la estrella del pop y al exprimer ministro canadiense disfrutando de su tiempo juntos, desde posados al aire libre hasta cenas compartidas. "Momentos en Tokio de gira y más” escribió Perry, mostrando la alegría de su relación.

Durante su estancia en Japón, la cantante acompañó a Trudeau en un encuentro con el exprimer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko. Este viaje no solo ha sido una oportunidad para disfrutar de la cultura japonesa, sino también para fortalecer lazos diplomáticos entre Canadá y Japón.

Un viaje en Japón lleno de momentos especiales entre Katy Perry y Justin Trudeau

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la pareja en diversas actividades, incluyendo una exhibición de arte interactiva. La conexión entre ambos parece ser sólida, y sus interacciones han sido bien recibidas por sus seguidores. Trudeau, al compartir la experiencia, expresó su gratitud hacia Kishida por su amistad y compromiso con un futuro mejor.

Los rumores sobre la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron en octubre, cuando fueron vistos en una cita en Montreal. En ese momento, Perry había terminado su relación con Orlando Bloom, mientras que Trudeau había finalizado su matrimonio con Sophie Grégoire. Fuentes cercanas a la pareja han indicado que Trudeau había estado interesado en Perry desde sus primeras citas, incluso viajando a California para visitarla.

La primera aparición pública oficial de la pareja tuvo lugar el 25 de octubre, cuando asistieron a un espectáculo de cabaret en París. Las imágenes de su salida del teatro, tomados de la mano y sonriendo, han sido un claro indicativo de la conexión que comparten.