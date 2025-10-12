HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

Las imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau en un yate han desatado rumores de un nuevo romance entre la cantante y el ex primer ministro canadiense.

Katy Perry es una de las artistas más famosas del mundo. Foto: Meridiano.
Katy Perry es una de las artistas más famosas del mundo. Foto: Meridiano.

Las fotografías, publicadas por medios internacionales, muestran a Katy Perry y Justin Trudeau en una actitud cariñosa en la costa de Santa Bárbara, California, lo que ha llevado a muchos a especular sobre el estado de su relación.

Después de semanas de especulaciones en redes sociales, las imágenes parecen confirmar lo que muchos sospechaban: la famosa cantante y el exprimer ministro de Canadá estarían juntos, aunque ninguno de los dos ha hecho comentarios oficiales al respecto.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Captan a Katy Perry con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, en romántica cena tras separación de Orlando Bloom

lr.pe

¿Por qué Katy Perry y Justin Trudeau son vinculados sentimentalmente?

Las conjeturas sobre una posible relación entre Perry y Trudeau comenzaron a circular a mediados del verano, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal. En esa ocasión, la intérprete de 'Firework' se encontraba en la ciudad como parte de su gira 'The Lifetimes Tour', mientras que Trudeau asistió a su concierto del 30 de julio en el Bell Center, acompañado de su hija.

Según reportes de TMZ, durante esa cena ambos mostraron una evidente complicidad, lo que despertó las primeras sospechas entre sus seguidores. Las imágenes recientes en el yate han intensificado el interés por su relación.

PUEDES VER: Katy Perry sufre terrible susto después de que casi cae desde el aire por falla técnica en un show en San Francisco

lr.pe

Katy Perry y Justin Trudeau se separaron de sus respectivas parejas

A finales de junio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años de relación. A pesar de la ruptura, ambos han manifestado su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, Daisy Dove, de 4 años.

Por su parte, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años. La pareja tiene tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11). En un comunicado en redes sociales, Trudeau expresó que la decisión se tomó tras "muchas conversaciones importantes y difíciles", y pidió respeto a la privacidad de sus hijos.

Notas relacionadas
Captan a Katy Perry con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, en romántica cena tras separación de Orlando Bloom

Captan a Katy Perry con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, en romántica cena tras separación de Orlando Bloom

LEER MÁS
Katy Perry sufre terrible susto después de que casi cae desde el aire por falla técnica en un show en San Francisco

Katy Perry sufre terrible susto después de que casi cae desde el aire por falla técnica en un show en San Francisco

LEER MÁS
Katy Perry y Orlando Bloom rompen el silencio y confirman separación tras rumores: ¿hubo infidelidad?

Katy Perry y Orlando Bloom rompen el silencio y confirman separación tras rumores: ¿hubo infidelidad?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy' 2025

Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se consagró ganador de 'Yo Soy' 2025

LEER MÁS
Jely Reátegui: ¿cuánto mide la actriz y por qué su estatura sorprende a sus fans?

Jely Reátegui: ¿cuánto mide la actriz y por qué su estatura sorprende a sus fans?

LEER MÁS
¿Qué fue de Esaud Suárez, el cantante de cumbia conocido por éxitos como 'Triste payaso', 'Historia de amor' y 'Un hombre no llora'?

¿Qué fue de Esaud Suárez, el cantante de cumbia conocido por éxitos como 'Triste payaso', 'Historia de amor' y 'Un hombre no llora'?

LEER MÁS
‘La subasta’: ¿cuántos puntos de rating hizo el programa concurso de Mateo Garrido Lecca en su estreno?

‘La subasta’: ¿cuántos puntos de rating hizo el programa concurso de Mateo Garrido Lecca en su estreno?

LEER MÁS
Dueño de La Bella Luz defiende el talento musical de su hijo frente a las críticas: "Recién está empezando"

Dueño de La Bella Luz defiende el talento musical de su hijo frente a las críticas: "Recién está empezando"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Entretenimiento

Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025