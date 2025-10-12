Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados besándose en California y los rumores de romance crecen

Katy Perry es una de las artistas más famosas del mundo. Foto: Meridiano.

Las fotografías, publicadas por medios internacionales, muestran a Katy Perry y Justin Trudeau en una actitud cariñosa en la costa de Santa Bárbara, California, lo que ha llevado a muchos a especular sobre el estado de su relación.

Después de semanas de especulaciones en redes sociales, las imágenes parecen confirmar lo que muchos sospechaban: la famosa cantante y el exprimer ministro de Canadá estarían juntos, aunque ninguno de los dos ha hecho comentarios oficiales al respecto.

¿Por qué Katy Perry y Justin Trudeau son vinculados sentimentalmente?

Las conjeturas sobre una posible relación entre Perry y Trudeau comenzaron a circular a mediados del verano, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal. En esa ocasión, la intérprete de 'Firework' se encontraba en la ciudad como parte de su gira 'The Lifetimes Tour', mientras que Trudeau asistió a su concierto del 30 de julio en el Bell Center, acompañado de su hija.

Según reportes de TMZ, durante esa cena ambos mostraron una evidente complicidad, lo que despertó las primeras sospechas entre sus seguidores. Las imágenes recientes en el yate han intensificado el interés por su relación.

Katy Perry y Justin Trudeau se separaron de sus respectivas parejas

A finales de junio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años de relación. A pesar de la ruptura, ambos han manifestado su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, Daisy Dove, de 4 años.

Por su parte, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años. La pareja tiene tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11). En un comunicado en redes sociales, Trudeau expresó que la decisión se tomó tras "muchas conversaciones importantes y difíciles", y pidió respeto a la privacidad de sus hijos.