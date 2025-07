Muere Malcolm-Jamal Warner, actor de 'El show de Bill Cosby', a los 54 años

Malcolm-Jamal Warner, célebre por interpretar a Theo Huxtable en la emblemática serie 'El show de Bill Cosby', murió este domingo 20 de julio en Costa Rica a los 54 años. Según informaron medios internacionales, el artista de Hollywood fue arrastrado por una fuerte corriente marina mientras se encontraba de vacaciones familiares en la playa Cocles, provincia de Limón.

La causa oficial de la muerte fue confirmada por las autoridades locales como asfixia. El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) también ratificó la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida del actor y destacó su legado como defensor de la salud mental y la representación afroamericana en los medios de comunicación.

Warner en un episodio de 'El príncipe de Bel-Air'

Fallece Malcolm-Jamal Warner, actor de Hollywood

De acuerdo con reportes de la agencia Reuters, el accidente ocurrió mientras Warner disfrutaba de un viaje familiar en la costa caribeña de Costa Rica. Testigos señalaron que Malcolm fue arrastrado por una corriente marina en playa Cocles, un destino popular ubicado en la región de Limón. A pesar de los esfuerzos de bañistas y rescatistas, los socorristas de la Cruz Roja confirmaron que el actor ya no tenía signos vitales al momento de ser extraído del agua.

El cuerpo fue hallado la tarde del domingo por personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, que procedió con la identificación oficial. Según el informe policial compartido con medios como ABC News, no hubo indicios de violencia o intervención externa, por lo que el caso fue clasificado como un ahogamiento accidental.

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner?

Nacido el 18 de agosto de 1970 en Nueva Jersey, Malcolm-Jamal Warner mostró desde temprana edad una fuerte inclinación hacia las artes escénicas. Se formó académicamente en la prestigiosa Professional Children’s School de Nueva York y, a los 14 años, fue elegido personalmente por Bill Cosby para encarnar a su hijo en la comedia familiar 'The Cosby Show' (1984-1992), papel que lo catapultó a la fama internacional.

Durante su carrera, Warner también participó en otras producciones televisivas como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident y American Crime Story. Además, tuvo apariciones destacadas en series como Dexter, Sons of Anarchy, Suits y El príncipe del rap. Su trabajo fue reconocido con una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto en comedia por su interpretación en The Cosby Show.

Más allá de la actuación, Malcolm-Jamal Warner incursionó en la dirección, creando videoclips musicales y episodios para televisión. En 1992, dirigió el especial educativo Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You, enfocado en la prevención del VIH en jóvenes. En el ámbito cinematográfico, participó en películas como Drop Zone (1994), The List (2006) y Shot (2017).