Magaly Medina se pronunció sobre lo ocurrido con Korina Rivadeneira, quien fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín durante una función de Dioses del circo, la noche del domingo 20 de julio.

La polémica presentadora expresó su respaldo a la exchica reality y arremetió contra los organizadores del evento. “Es indignante lo que le pasó a Korina y encima esa justificación estúpida que dieron los directivos de ese circo al decir ‘no sabíamos que era famoso’. Eso no le puede pasar a ninguna mujer”, señaló en entrevista a Trome.

Magaly muestra su repudio a Dioses del circo y espera que no sigan más en cartelera

Magaly medina también descalificó el tipo de show que presenta Dioses del Circo y expresó su deseo de que no continúen en cartelera, con el fin de evitar que más mujeres puedan ser víctimas de tocamientos indebidos.

“Yo no sé si un espectáculo de este tipo pueda seguir en cartelera, no sé qué tipo de instancia lo puede resolver, no sé si Indecopi. Si bien es cierto, es un show para adultos y para mujeres, justamente por eso es que debieron cuidar todos los protocolos para que las mujeres se sientan tranquilas y no se sientan amenazadas”, declaró la figura de ATV a Trome.

Aseguró también que es inadmisible que mujeres que pagan por una entrada sean víctimas de este tipo de faltas de respeto. “Pagan una entrada para reírse y entretenerse y no puedes recibir una ofensa de ese tipo cuando eres un asistente al recibir un servicio por el que pagaste”, señaló la ‘urraca’.

Magaly Medina consternada por mujeres que critican a Korina Rivadeneira

Tras hacerse viral el caso de Korina Rivadeneira, cientos de personas, incluyendo hombres y mujeres, criticaron a la modelo venezolana por exponerse, argumentando que ella sabía que el espectáculo estaba dirigido para un público adulto. Por esa razón, Magaly Medina no pudo creer que sean precisamente mujeres quienes están culpando a la esposa de Mario Hart.

“Es lamentable que el machismo venga de las mujeres, es lamentable. Así es (hay que levantar la voz), hay que hacerlo sobre todo en esta sociedad tan machista en la que vivimos”, sentenció la conductora de ‘Magaly TV: la firme’