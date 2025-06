Mike Bahía ofreció un concierto en Perú como parte de su gira 'Surf n' Salsa Tour 2025', en El Club Trujillo. Lo más curioso de la noche fue que coincidió con su cumpleaños número 38, el cual celebró rodeado de miles de fanáticos peruanos que lo ovacionaron con entusiasmo.

Uno de los momentos más especiales del show fue la emotiva sorpresa que le preparó su pareja, Greeicy, quien le dedicó un mensaje por su onomástico. “Te amo, te respeto y te mereces cosas enormes”, expresó la cantante, provocando la emoción del cantante colombiano frente al público.

Greeicy y su sorpresa a Mike Bahía en Perú

Greeicy conmovió al público trujillano con un emotivo mensaje de ella y de su hijo dedicado a Mike Bahía durante su concierto de cumpleaños. La cantante apareció en pantalla y le expresó todo admiración: "Me siento profundamente agradecida y me siento privilegiada de tenerte, una persona tan maravillosa, como papá, como compañero de vida, como compañero de batallas. Te amo, te respeto y te mereces cosas enormes. Espero que la vida nos permita seguir contando nuestra historia".

Visiblemente emocionado, Mike Bahía no tardó en responder con palabras igual de sinceras, dedicando el momento a su familia y en especial a Greeicy. “Si mi vida fuera un carro, la aguja del aceite que indica qué tan bien está, esa aguja del aceite es ella y él. Si yo estoy haciendo bien, ellos están bien. Tal vez no me expreso mucho en las redes, pero quiero que sepan que si ella está bien, estoy haciendo bien. Lo afortunado que soy”, expresó ante los aplausos del público, dejando claro cuánto valora a su pareja y a su familia.

Greeicy Rendón habla de supuesta infidelidad de Mike Bahía

En una entrevista con Radio Moda en 2024, Greeicy Rendón se pronunció sobre los rumores de infidelidad que involucraban a Mike Bahía. Contó que fue él mismo quien le habló del tema por preocupación, pero ella no le dio mayor importancia. “Yo siento que el día que pase algo o tenga que enterarme, va a ser tan real que lo voy a sentir. No le paré bolas, he sido muy tranquila en ese sentido”, afirmó.

La cantante, lejos de molestarse, incluso tomó el asunto con humor al referirse a la mujer señalada. “Estaba guapa, y la vi, claro que la vi. Y dije que si era verdad, pues tiene buen gusto”, comentó entre risas. Para Greeicy, la actitud de Mike —al contarle todo— reflejó respeto y compromiso con su familia.