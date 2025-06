El pasado jueves 19 de junio se llevó a cabo el 'Celebrity Combat Perú 2', evento de boxeo amateur que reunió a famosos e influencers peruanos para enfrentarse en el ring. Antes de la ansiada pelea entre Jenko del Río y Nico Ponce, las tiktokers Bryana Pastor y Saori Soudre protagonizaron la batalla inaugural. El combate terminó en menos de un minuto luego de que la actriz noqueara a la creadora de contenido con un golpe en la cabeza y otro en el abdomen.

Ahora, durante el programa 'La noche habla', Saori Soudre denunció a Nico Ponce, uno de los organizadores del evento de boxeo, por presuntas irregularidades tras el combate. Según detalló, luego de la golpiza que recibió por parte de Bryana Pastor, nunca fue atendida por un médico. Asimismo, indicó que no le pagaron el monto de S/3.000 acordados por su participación en el ring.

Saori Soudre exige a organizadores del evento que la lleven al médico

La influencer peruana Saori Soudre reveló que, pese a que los organizadores del 'Celebrity Combat' les indicaran que habría un médico disponible para atenderlos tras la pelea, jamás pasó por una revisión médica. "Había un médico que dijeron que iban a curarnos, pero a mí lo único que hicieron es mandarme a mi casa. Hasta ahora no me llevan al médico para verme como estoy en la cabeza porque esa chica me golpeo apropósito en la nuca", comentó.

De acuerdo con el testimonio de Saori Soudre aunque se comunicó con Nico Ponce luego de que sintiera dolores en el cuello, el actor nunca le respondió los mensajes. Por otro lado, señaló que hasta el momento no se le ha pagado los S/3.000 prometidos por su participación, ya que han pospuesto el pago en varias ocasiones.

"Me prometieron llevarme al médico el viernes, pero no me han llevado. (Nico) no me respondió los mensajes (...) No me han pagado, ni me han llevado al médico. No son capaces de responderme los mensajes. Inicialmente, me indicaron que (el pago) sería al día siguiente (del evento), luego me dijeron para el lunes y hasta ahora siento que me están 'peloteando'", señaló.

Saori Soudre denuncia que nunca le dieron un contrato a firmar

La influencer peruana señaló que los organizadores del evento le prometieron un contrato en el que se estipulaba los beneficios que recibiría, así como el monto que se le iba a pagar por su participación en el evento de boxeo. Pese a ello, dicho documento nunca se lo entregaron.

"Ellos me prometieron un contrato. Me dijeron: 'sí, te vamos a dar un contrato' Llegó el mes tampoco (me lo dieron), llegó el día del evento y tampoco", precisó la tiktoker peruana.