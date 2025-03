Ángela Aguilar se mostró entusiasta al hablar de Christian Nodal: "simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto"

La cantante mexicana Ángela Aguilar se mostró entusiasta al hablar de su relación con el artista Christian Nodal durante los premios Billboard Women in Music 2025, donde destacó el apoyo y la motivación que recibe de su esposo.

"Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto", dijo Ángela Aguilar durante los premios Billboard Women in Music 2025.

¿Por qué Ángela Aguilar se mostró entusiasta al hablar de Christian Nodal?

Durante los Billboard Women in Music 2025, un evento que premia a las mujeres más influyentes en la industria musical, Ángela, luciendo un elegante vestido azul celeste de la firma Farfetch, compartió cómo su vida ha cambiado desde su matrimonio con el cantante Nodal hace ocho meses. La joven artista, conocida por su talento y carisma, no escatimó en elogios hacia su pareja gracias al gran momento que viven.

"Me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo, simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto", manifestó Aguilar durante su diálogo con los medios en Billboard Women in Music 2025.

Ángela Aguilar y Chistian Nodal lucieron muy felices durante los premios Billboard Women in Music

A pesar de no estar juntos en la alfombra roja al inicio, Christian Nodal fue captado más tarde en los premios Billboard Women in Music, donde lució muy feliz con su esposa Ángela Aguilar.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la joven limpiando los labios de Nodal, que aún tenían restos de su labial. “Siempre tiene labial, siempre”, explicó Ángela entre risas, reflejó la cercanía y el humor que comparten.

¿Qué es el Billboard Women in Music?

El evento Billboard Women in Music es un reconocimiento anual a las contribuciones de las mujeres en la industria musical. Este año, Ángela Aguilar fue galardonada con el Premio Artista Revelación, un reconocimiento a su talento y esfuerzo en el ámbito musical. Este evento no solo premia a las artistas por sus logros en las listas de éxitos, sino que también destaca su impacto y liderazgo en la música.

Entre los premios que se entregan se encuentran: Mujer del Año, Premio Ícono, Premio a la Innovación, entre otros, todos destinados a resaltar el rol fundamental de las mujeres en la música internacional.

¿Cuáles son los premios que entrega Billboard Women in Music?

El evento entrega una variedad de premios que reconocen diversos aspectos del impacto de las mujeres en la música. Este evento no solo celebra los logros individuales, sino que también proporciona una plataforma para que las mujeres artistas compartan sus experiencias y perspectivas, fortaleciendo así la comunidad musical femenina. A continuación, te contamos todos los detalles.