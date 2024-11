Hugo García, capitán del equipo de los 'Combatientes' en 'Esto es guerra', protagonizó un tenso enfrentamiento en vivo con Renzo Schuller, conductor del programa. El conflicto surgió luego de que la producción suspendiera al modelo, argumentando que no estaba compitiendo con la debida intensidad. Esta decisión generó una reacción inmediata y airada por parte del competidor, quien no dudó en cuestionar el papel del presentador de TV, aduciendo una gran falta de apoyo en el incidente.

Durante la transmisión, García expresó su frustración, no solo por la suspensión, sino también por la falta de respaldo por parte del presentador, quien, según Hugo, debería haber mostrado mayor solidaridad con su equipo, los 'Combatientes'. La escena fue una de las más comentadas del programa y generó un amplio debate entre los seguidores del reality.

Hugo García cuestiona falta de apoyo de Renzo Schuller

La controversia comenzó cuando Mister G, la voz en off de 'Esto es guerra', anunció la suspensión de Hugo García. Según el periodista deportivo, el capitán del equipo rojiverde no estaba compitiendo "con el respeto al público" y, por tanto, debía retirarse temporalmente de la competencia. "Estás compitiendo desganado en el último enfrentamiento, y si quieres descansar, mejor ve a tu casa", dijo Mister G, lo que desencadenó la molestia de García.

En pleno programa en vivo, Hugo García confrontó directamente a Renzo Schuller, cuestionando su falta de apoyo: "Renzo, ¿tú eres combatiente o guerrero? No entiendo. Yo estoy defendiendo a mi equipo y tú eres parte de nosotros, pero le estás dando la razón a la producción", exclamó el competidor visiblemente molesto. El chico reality expresó su decepción, insistiendo en que esperaba mayor solidaridad del presentador y en que el equipo de los 'Combatientes' debía mantenerse unido ante estas situaciones.

Schuller trató de calmar la situación y explicó que su rol como presentador lo obliga a mantener cierta imparcialidad, pero García insistió: "A mí no me parece. Levantemos nuestra voz para que el equipo salga arriba. Necesito que te pongas de mi lado". Este cruce de palabras dejó en claro las diferencias entre ambos, al tiempo que reflejó la compleja dinámica interna del programa.

Renzo Schuller responde fuerte a Hugo García

Renzo Schuller no se quedó callado ante las acusaciones de García y decidió responder con firmeza. "Entiendo que estés fastidiado, pero tú no me puedes hablar de esta manera", expresó el actor en defensa propia, dejando claro que no iba a permitir ese tipo de confrontaciones en público. Además, justificó la suspensión de García afirmando que su actitud durante la competencia había sido notoriamente diferente: "Estás yendo a un ritmo totalmente distinto del que conocemos de ti, y eso lo está viendo el productor".

"Se está notando que por tu fastidio estás yendo a un ritmo mucho más bajo", concluyó Schuller, reafirmando su postura ante la polémica, lo cual, fue muy criticado en redes sociales.

Hugo García es apoyado por los fanáticos de 'Combate'

Han pasado más de 10 años desde que empezó y 6 años desde que terminó el programa, sin embargo, el nombre de 'Combate' sigue estando vigente en la memoria de muchos televidentes. La fanaticada del equipo rojiverde siempre hace sentir su voz de protesta en redes sociales y muchos aseguran estar cansados de las injusticias vividas en el programa reality de América Televisión.

Por ello, páginas como "Combatiente pionero", "Combatientes 67", "Rojaverde combatientes de corazón", entre otros, no dudaron en apoyar los reclamos de Hugo García en contra de Renzo Schuller y todos coinciden en un mismo punto: la falta de apoyo y liderazgo del conductor del equipo del reality pionero de la TV peruana para con los reclamos.

"Gracias por defender nuestra camiseta rojiverde", "gracias por sacar cara por nuestros colores", "estamos contigo Huguito, nadie tiene que tratarlos mal No lo permitiremos", "nuestro capitán", "me gustó que no te calles nada", son algunos de los mensajes de agradecimiento de todo el fandom de 'Combate', quienes hoy prometieron hacer tendencia en 'X' desde las 7 p.m. #CombateEsBacan.