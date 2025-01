La conductora Andrea Llosa respondió a las críticas al inicio de la entrevista con Christian Cueva, ya que algunos afirmaban que ella había buscado y pagado al futbolista para que fuera su invitado especial en su primer programa de 2025.

La comunicadora aclaró lo contrario, revelando que fue el propio Cueva quien la contactó a través de Instagram para dar su versión de los hechos con Pamela López por primera vez. Además, dejó claro que “no se le pagó ni un sol ni él buscó cobrar”.

Andrea Llosa: "A Christian Cueva no se le ha pagado ni un sol"

En el inicio de la séptima temporada de ‘Andrea’, antes de mostrar la tan esperada entrevista con Christian Cueva, la presentadora rompió el silencio y dejó claro a sus televidentes cómo se dio el contacto con el futbolista para su participación en el programa.

“Me escribió a mi instagram el futbolista Christian Cueva y me dice que quiere dar su versión y que quiere ser entrevistado. Asi que nosotros viajamos hasta Cusco. Esta era la primera vez que él decide hablar y dar una entrevista cara a cara, con dos cámaras. Y así empieza esta historia”. Ante de iniciar el programa se han estado diciendo unas cosas en las redes scales. En ningún momento se le ha pagado un sol a cueva tampoco no has cobrado.

Christian Cueva le contó detalles inéditos sobre su relación con Pamela López. Foto: ATV.

Cueva confiesa que se casó con Pamela López sin estar enamorado

Tras su separación de Pamela López en febrero de 2024, Christian Cueva finalmente se animó a hablar sobre su ruptura y responder a las graves acusaciones de su expareja, quien lo calificó como un “mal padre” y lo denunció por agresiones físicas y psicológicas. En su primera declaración sobre el tema, Cueva aseguró que se casó con Pamela López sin estar enamorado de ella. “Para serte honesto, no me caso enamorado, con los mismos sentimientos del inicio de mi relación”, le dijo a Andrea Llosa.

Cueva también quiso dar su versión sobre el motivo de su matrimonio con López en 2019, asegurando que, a pesar de no estar enamorado, lo hizo por el bienestar de su familia. “Yo tenía mi tercera hijita, traté de proteger mi familia, para seguir al lado de las personas que en su momento fueron importantes”, explicó en la entrevista.