'Foster The People' en Lima 2025: fecha de concierto, preventa, precios y detalles de su ‘Paradise State of Mind’ Tour

'Foster The People' protagonizará uno de los conciertos más esperados de 2025.

'Foster The People' protagonizará uno de los conciertos más esperados de 2025.

La banda de pop rock ‘Foster The People’, famosa por su éxito 'Pumped Up Kicks', ha anunciado su regreso a Perú tras una década de ausencia. El esperado concierto se enmarca dentro de su gira ‘Paradise State of Mind’, prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores.

Los fanáticos de la banda originaria de Los Ángeles están ansiosos por revivir los grandes éxitos que han marcado su carrera. Este evento se convierte en una oportunidad única para disfrutar de su música en vivo, después de años de espera. En esta nota, te brindamos todos los detalles sobre la preventa, precios y más.

¿Cuándo será el concierto de ‘Foster The People’ en Lima 2025?

El concierto de Foster The People está programado para el martes 18 de marzo de 2025. La banda ha expresado su entusiasmo por volver a conectar con su público peruano, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores.

El evento se llevará a cabo en la Arena 1 de la Costa Verde, recinto de gran capacidad, donde los fans podrán disfrutar de un espectáculo vibrante y lleno de energía.

Foster The People estará en Perú y sus fans son los más emocionados. Foto: Teleticket.

Preventa y precios de las entradas

Las entradas para el esperado concierto de Foster The People en Lima se venderán exclusivamente a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. ¡Atención fanáticos! La preventa comenzará el 27 y 28 de enero para los clientes exclusivos de Interbank, quienes podrán disfrutar de un 20% de descuento.

Aunque aún no se han revelado los precios ni la distribución de las zonas, los detalles sobre las entradas están por llegar y promete ser un evento inolvidable. ¡Mantente alerta para no perderte nada!

Expectativas de los peruanos para el ‘Paradise State of Mind’ Tour

El ‘Paradise State of Mind’ Tour promete ser una experiencia única, donde ‘Foster The People’ interpretará sus más grandes éxitos, así como nuevas canciones. La banda ha trabajado arduamente en su nuevo material, y los fanáticos están ansiosos por escuchar lo que han preparado.

Con un espectáculo visual impresionante y una producción de alta calidad, este concierto se perfila como uno de los eventos más destacados del año en Lima.