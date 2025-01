La integrante de la agrupación ‘Alma Bella Las Originales’, Verónica Privat, de 32 años, anunció en la madrugada del jueves 23 de enero la pérdida de su bebé a través de un sensible mensaje en sus principales redes sociales.

La bailarina, originaria de Huancayo, compartió su sentir tras esta dolorosa noticia y recibió comentarios de aliento de sus amigos, compañeras de la agrupación, seguidores y exponentes de la música como Jonathan Rojas, exvocalista de Grupo 5 y Hermanos Yaipén.

Verónica Privat hace público la pérdida de su bebé

La licenciada en Administración de Empresas, Verónica Privat, comunicó a sus seguidores la pérdida de su bebé, quien iba a ser su primer hijo. Con un conmovedor mensaje en Instagram, la también modelo expresó su sentir.

“Fue poquito el tiempo que te tuve conmigo, pero te pido perdón por no ser tan fuerte por no poder cambiar el final y yo ponerme en tu lugar, Hoy solo me quedo con imaginar cómo hubiera sido tu carita, cómo te hubieras llamado, si eras niña o niño. Ahora sé que estás en el cielo, que fuiste un angelito que se escapó y que debía regresar”, se lee en la primera parte de su comunicado.

“Fuiste, eres y serás siempre la más linda casualidad, mi más bello momento, tu mi más valioso tesoro entre mis recuerdos”, finalizó Privat, colocando al final ‘20.01.25’ junto con un emoticon de una paloma blanca, dejando entrever que fue la fecha en que recibió la noticia. Además, adjuntó las imágenes de una ecografía.

Verónica Privat anunció la perdida de su bebé en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram.

¿Quién es Verónica Privat, cantante de Alma Bella?

Verónica Privat es una cantante y modelo peruana, reconocida por ser integrante de la agrupación de cumbia ‘Alma Bella Las Originales’, de Yolanda Medina. Nacida en Huancayo, Perú, es licenciada en Administración y comparte su vida profesional y personal en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 116.000 seguidores.

Además de su carrera musical, Verónica ha incursionado en el mundo empresarial. Sin embargo, en septiembre de 2021, denunció haber sido víctima de una estafa de más de 20.000 soles en su minimarket, luego de que un individuo realizara una compra con un cheque adulterado.