Este viernes 11 de octubre se realizará un nuevo encuentro entre las selecciones de Perù y Uruguay. El partido, válido por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro deportivo estará a cargo de América TV para todo el territorio nacional; mientras que Deyvis Orosco será el encargado de la parte musical.



Deyvis Orosco cantará en el Perú vs. Uruguay



A través de sus redes sociales, Deyvis Orosco informó que, junto a Grupo Néctar, estará presente en el Estadio Nacional para animar al público durante el próximo partido de la selección peruana contra Uruguay, que cuenta con una baja importante. El popular ‘Bomboncito’ se mostró entusiasmado y extendió una invitación a los seguidores para que se unan al evento.

“Mi gente, este 11 de octubre todos somos bicolor y yo también estaré apoyando a nuestra selección. Ya lo saben, vamos a ganar. Arriba Perú. Siempre, con cariño", se le escucha decir a Deyvis Orosco, con el fondo musical de ‘No te creas tan importante’, uno de sus mayores éxitos.

La selección peruana recibirá a Uruguay por la jornada 9 de las Eliminatorias. Foto: La Bicolor/X

La noticia de que el actual líder del Grupo Néctar estará en el Estadio Nacional, donde la Selección Peruana se jugará la vida ante su rival para mantener sus chances de clasificación rumbo al Mundial 2026; generó reacciones divididas de los usuarios. Mientras algunos aplaudieron a Deyvis por ser parte de este importante encuentro, otros aseguraron que no irán el evento.

“No manchen más a la Selección, por favor, ya lo salaron con Deyvis Orosco”, “Casi me animo a ir, pero mejor ya no”, “La vara que debe tener para que contraten a ese sujeto que no representa a nada”, “¡Perfecto! Me lo pierdo de todas maneras”, “No tenía ganas de ir, pero con esto me reafirmo” y “Ya con esto estoy totalmente convencido de que mejor es quedarse en casa y ver ‘El Gran Chef’”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en ‘X’.

Usuarios comentaron sobre la presentación de Deyvis Orosco en el Estadio Nacional. Foto: 'X'

Deyvis Orosco celebra la internacionalización de ‘Tu nombre y el mío’



Deyvis Orosco celebró el estreno en Ecuador de la telenovela peruana ‘Tu nombre y el mío’, que cuenta la historia del Grupo Néctar y su legado musical. La serie, que fue bien recibida por el público ecuatoriano, se transmitirá pronto en Bolivia.

Orgulloso de la expansión internacional, Deyvis Orosco destacó cómo esta producción peruana conecta con audiencias en diferentes países, lo cual impulsa la unión latina. Además, el intérprete de ‘No te creas tan importante’ expresó su entusiasmo por los buenos resultados en audiencia, tal como sucedió en Perú.

"Es un orgullo ver como una producción peruana puede trascender fronteras y conectar con públicos de diferentes países. Este éxito representa una gran oportunidad para la cultura musical latina y un impulso para más proyectos que puedan alcanzar un reconocimiento global", sostuvo Orosco, quien en los últimos días se vio enfrascado en una polémica con el boliviano Papita Jr.

Por otro lado, Deyvis publicó en su canal de YouTube su reciente concierto en Comas, titulado Johnny Orosco regresa a Comas. En este evento, gracias a la inteligencia artificial, su padre interpretó el éxito ‘No te creas tan importante’, generando emoción tanto en el ‘Bomboncito’ como en los casi 10 mil asistentes. El concierto, que fue gratuito, rindió homenaje a su padre y fue muy bien recibido por los fanáticos.

