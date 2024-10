Martín Hinostroza, conocido en el mundo artístico como Papita Jr., reapareció recientemente en el panorama de la farándula peruana para lanzar fuertes críticas contra la serie 'Tu nombre y el mío', basada en la vida del cumbiambero Deyvis Orosco. En una entrevista, el hijo de uno de los fundadores del Grupo Néctar cuestionó la veracidad de la narrativa contada en la producción, afirmando que muchas de las escenas no reflejan lo que realmente ocurrió en la historia del popular grupo de cumbia peruana.

Hinostroza aseguró que la serie, producida por Michelle Alexander, ha distorsionado la verdad y presentado hechos ficticios que hacen ver a Deyvis Orosco como un héroe, algo que, según él, está muy lejos de la realidad. "Es lamentable que tengas que inventarte una historia para que la gente te aplauda, cuando la realidad no es esa", comentó. El músico también criticó que la serie utilizara nombres ficticios en lugar de los reales, lo que consideró como una táctica para evitar posibles demandas.

Papita Jr.: "Ha pagado para que se produzca la serie"

Durante una entrevista en el programa 'Préndete', Papita Jr. no solo criticó la serie 'Tu nombre y el mío', sino que también hizo revelaciones sobre su relación con la productora Michelle Alexander. Según contó, en el pasado, ella le brindó apoyo legal para enfrentar a Deyvis Orosco. "Yo me entrevisté con Michelle y ella se quedó asombrada. Le dije que quería contar mi verdad, pero no sabía mucho del tema legal. Ella me dijo: ‘Yo te voy a ayudar con el abogado Tudela'", relató Hinostroza. Lo que lo sorprendió fue que, años después, Alexander decidiera producir una serie que, según él, pone a Deyvis en un pedestal, a pesar de conocer su versión de los hechos.

Papita Jr. arremete contra serie de Deyvis Orosco. Foto: Captura Panamericana

Papita Jr. también se mostró sarcástico al referirse a algunas de las proezas que se muestran en la serie. "Me dijeron que en la serie él [Deyvis] se enfrentaba solo a los choros y después se iba a cantar en los micros. Eso nunca pasó", aseguró el músico, poniendo en duda varias de las hazañas que, según la ficción, realizó Orosco en su juventud.

Además, deslizó la idea de que Deyvis Orosco habría pagado para que se realizara la serie, sugiriendo que esta no es la primera vez que el cantante utiliza su influencia para mejorar su imagen pública. "Creo que el hijo de Johnny ha debido pagar mucho para que se pueda producir la serie, así como en su tiempo le pagó a los cómicos ambulantes para que no lo llamen ‘Gayvis’", insinuó, recordando un apodo que los comediantes utilizaban para burlarse de Orosco.

Papita Jr.: "No canta ni arroz con leche"

En una entrevista con La República, Papita Jr. fue aún más contundente en sus críticas hacia la serie de Deyvis Orosco. El músico afirmó que las coincidencias entre la ficción y su propia vida no son casuales, pero que los nombres fueron cambiados para evitar problemas legales. "Lo que veo es que no han tenido los pantalones para poner nombres como tal, a mí o al menos mi apellido. Tuvieron que crear nombres ficticios, tal vez por mucho miedo por una posible demanda de mi parte", señaló Hinostroza.

Entre las escenas que más le molestaron, destacó una en particular que, según él, es completamente falsa. En la serie, se muestra que Papita Jr. no se despidió de su padre antes de su trágica muerte, algo que él desmintió tajantemente. "Yo me despedí de mi papá, le di un beso en la mejilla y me dijo: ‘Voy a venir el martes’. Hasta ahorita lo estoy esperando", dijo con nostalgia, recordando el fatídico accidente en Argentina que terminó con la vida de los integrantes originales del Grupo Néctar.

En otra parte de la entrevista, Hinostroza también arremetió contra el talento de Deyvis Orosco, restándole mérito a sus capacidades artísticas. "Sería raro que el público reclame al hijo de Johnny (Deyvis Orosco) cuando nadie lo conocía hasta ese momento", declaró, refiriéndose a una de las escenas finales de la serie. Además, lanzó un comentario irónico: "No canta ni arroz con leche", poniendo en duda las habilidades vocales del intérprete de cumbia.

¿Cuál fue la respuesta de Deyvis Orosco?

Frente a estas acusaciones, Deyvis Orosco no ha ofrecido una respuesta detallada, pero dejó entrever su incomodidad ante las declaraciones de Papita Jr. En una breve intervención con el programa 'Todo se filtra', el cantante conocido como el ‘Bomboncito de la cumbia’ evitó entrar en polémicas y afirmó que en el pasado cometió el error de quedarse callado frente a acusaciones similares.

"Mucho tiempo cometí el error de quedarme callado y de no entender que a veces, cuando uno calla y no responde, puede dar a entender que asume cosas. Y no es así", comentó Orosco, sugiriendo que el silencio no siempre es sinónimo de culpabilidad, pero sin entrar en detalles sobre los puntos específicos que mencionó Hinostroza.

A pesar de los comentarios de Papita Jr., Deyvis Orosco se ha mantenido en su postura, confiando en el éxito de su serie y en la buena acogida que ha tenido por parte del público. Sin embargo, la controversia sigue latente, especialmente entre aquellos que conocen la historia real del Grupo Néctar y han señalado las diferencias entre la vida real y la ficción televisiva.