La noche del 21 de septiembre fue inolvidable para Deyvis Orosco y sus miles de seguidores. En medio de su último concierto en Comas, el cantante vivió un momento único y conmovedor cuando, gracias a la inteligencia artificial (IA), pudo compartir el escenario con su padre, Johnny Orosco, fallecido en 2007. Esta tecnología permitió que el líder del grupo Néctar "reviviera" para interpretar uno de los éxitos más grandes de Deyvis, 'No te creas tan importante'.

El evento no solo emocionó al público, sino también al propio Deyvis, quien no pudo contener las lágrimas al ver y escuchar a su padre a través de la pantalla. La IA no solo recreó su imagen y voz, sino que también dio vida a un emotivo mensaje de Johnny para su hijo, en el que le agradecía por mantener vivo su legado y le expresaba su amor y orgullo. Deyvis, conmovido hasta el alma, agradeció profundamente este avance tecnológico que le permitió "reencontrarse" con su padre frente a miles de espectadores.

La presentación de Johnny Orosco en la pantalla fue uno de los momentos más esperados de la noche, sorprendiendo a todos los presentes. Los cerca de 10 mil asistentes al concierto quedaron boquiabiertos cuando vieron la imagen del fundador de Néctar cantar junto a su hijo. Deyvis, visiblemente emocionado, agradeció públicamente a la inteligencia artificial por haberle permitido compartir este instante con su padre. En sus redes sociales, el cantante expresó su gratitud por el cariño de los fanáticos y mencionó que ese momento era uno de los más importantes de su vida.

Deyvis compartió su experiencia en una emotiva publicación en Instagram, donde escribió: "Hace algunos días, ustedes hicieron viral este video, un momento único donde pude compartir un reencuentro, de poder compartir con mi papá. He recibido infinidad de mensajes, sobre todo de la gente que sabe lo que es perder a un ser querido. Mediante a tecnología y la música pudimos compartir un momento único, que voy a llevar siempre en mi corazón, sobre todo por donde se hizo, que fue mi distrito en Comas". Este momento ha quedado inmortalizado no solo en la memoria del cantante, sino también en el corazón de sus seguidores, quienes lo acompañaron con sus aplausos y lágrimas.

La proyección de Johnny Orosco fue más que una simple aparición en pantalla. Mientras cantaba, se dirigió a su hijo con un mensaje lleno de amor: "Gracias por mantenerme vivo, gracias, hijo mío, te amo con todo mi corazón, y sí estoy orgulloso de ti y recuerda esto: siempre te voy a cuidar, hijo mío". Este mensaje, cargado de sentimiento, hizo que Deyvis rompiera en llanto. No solo era la primera vez que el cantante “compartía” escenario con su padre desde su fallecimiento, sino que también fue un momento catártico en el que ambos, de alguna manera, pudieron reencontrarse a través de la música y la tecnología.

El impacto de este instante no pasó desapercibido. Las redes sociales se llenaron de comentarios de los seguidores del artista, quienes también se sintieron conmovidos por el reencuentro virtual entre padre e hijo. "Deyvis, me hiciste llorar. Tu papá fue y sigue siendo un gran cantante", comentó un seguidor. Este homenaje recordó a muchos el tributo que Christian Yaipén, del Grupo 5, le rindió a su padre Elmer Yaipén usando la misma tecnología, lo que evidencia cómo el avance tecnológico está revolucionando la manera en que los artistas conectan con su pasado y con sus seguidores.

Además de este emotivo momento, Deyvis Orosco también está viviendo un gran éxito en otro ámbito de su vida: su serie biográfica 'Tu nombre y el mío' se estrenó en Ecuador, marcando un hito en su carrera. La producción, basada en la vida del cantante y en la historia del grupo Néctar, ha sido un éxito rotundo en Perú y ahora está ganando el corazón del público ecuatoriano. Esta internacionalización representa un paso importante para la carrera de Deyvis, quien expresó su orgullo por ver cómo su historia ha trascendido fronteras.

"Es un orgullo ver cómo una producción peruana puede trascender fronteras y conectar con públicos de diferentes países", señaló el cantante en una reciente entrevista. La serie, que cuenta con la participación de destacados actores peruanos como Mario Cortijo, ha logrado atraer a una gran audiencia en Ecuador. Los seguidores del cantante han expresado su admiración y cariño en redes sociales, dejando claro que esperan pronto poder verlo en concierto en su país.