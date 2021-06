Fernando Olivera, ex candidato presidencial por el Frente de la Esperanza 2021, presentó ayer una serie de audios y videos con los que intenta demostrar que el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, habría participado en coordinaciones para consumar un presunto fraude electoral a favor de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según el material multimedia que Olivera mostró en medio de una conferencia de prensa, Vladimiro Montesinos estaría buscando además no aceptar un eventual triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta, incluso menciona a una persona a la que nombra como ‘amigo’.

Todo esto a pesar de que el exasesor del dictador cumple condena en una prisión especial en la Base Naval del Callao y supuestamente no tiene acceso a teléfonos o cualquier otro medio de comunicación. Se afirmó incluso que habría usado el teléfono de la oficina del jefe de ese establecimiento.

Cabe precisar que hace unas semanas un grupo de exmilitares envió una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para pedir que intervengan en el proceso electoral, algo que está prohibido por la Constitución Política del Perú.

Este accionar fue considerado en redes sociales como sedición, un delito que se encuentra regulado en el Código Civil peruano y por el que una persona puede ir a la cárcel hasta por 10 años.

Al final de su alocución, Fernando Olivera dijo que lo más apropiado para el país dadas las circunstancias era anular, no solo la segunda vuelta, sino todo el proceso electoral.

Como se sabe, Olivera perdió en enero la posibilidad de postular a la Presidencia de la República cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación que interpuso su agrupación política, Frente de la Esperanza 2021, contra una resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que declaró improcedente su solicitud de inscripción.

VM: ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo van las cosas?

Informante: Bien. Bueno, acá las cosas están ahorita en los votos de impugnados.

VM: Escúchame, ¿te acuerdas de Guillermo?

Informante: Guillermo, claro, sí, sí.

VM: Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Allá hay cuatro que son colegiados de cuatro, ¿no es cierto?

Informante: Sí, sí.

VM: Él tiene llegada a tres directo.

Informante: … con tres es suficiente.

VM: Claro, pues, con tres es suficiente. Entonces sería bueno que lo localizaras a él para que pueda apoyar, tienes que echar un poco de gasolina. Tú me entiendes, ¿no?

Informante: Sí, sí. Esos datos él lo da, o cómo.

VM: No, pues, tiene que comunicarse con él. Tiene una reunión personal con él, que necesitamos que apoye en tal cosa. Él te va a decir “hay tanto y cancelar ese tanto”. Manejas tú con él en forma directa ese tema.

Informante: Ya, entonces coordino la reunión.

VM: ¿Para cuándo puedes buscarlo?

Informante: Bueno, mañana.

VM: Te doy su teléfono.

Informante: Ya, dame el número.

VM: 983537962. Sería bueno que tú lo llamaras y coordines con él y te dijera lo que necesita y corra el traslado al amigo para que él vea cómo mueve la vaina y lo conectan contigo y toda la vaina. Él puede ayudar bastante bien y si se logra eso, se gana.

Informante: Ahí está la cosa ahora.

VM: Sí, ahí está la cosa.

Informante: De ahí depende.

VM: Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado…

Informante: Claro, claro.

VM: … problema de mierda, por la mezquindad nos ha pasado esto.

Informante: Claro, se dan cuenta tarde.

VM: No, ahora ya es tarde, pero aparte de eso la gente que tiene son unos huevones.

Informante: No, no valen por todo lado, nada.

VM: Personeros… no, directamente con el amigo y le dices que hay esta opción. Tú directamente hablas con Guillermo, le dices que necesitamos que nos apoye en esto y hable con los amigos de ahí cuáles son los requisitos.

Informante: Perfecto.

VM: Corres el traslado. Ya lo manejan directo, que lo contacte directamente a él, no sé cómo será.

Informante: Ya, perfecto.

VM: ¿Listo?

Informante: OK.

VM: ¿Ya tienes el número del amigo?

Informante: Sí, lo tengo.

Guillermo Sendon Guerra: Mi querido…

Informante: Aquí saludándote. Bien.

GSG: Cuéntame, hermano.

Informante: Me llamó el amigo en común para reunirnos.

GSG: El doctor, el doctor.

Informante: ¿Te parece mañana?

GSG: Temprano sería, lo más temprano posible.

Informante: Temprano posible, o sino ahora más tranquilo.

GSG: Tú donde estás.

Informante: Por acá, entre Canadá y Arriola, por Cruz del Sur, por Capitán Quiñonez.

GSG: … para que no sea tan lejos, juntémonos en el óvalo La Fontana, yo bajo.

Informante: Ya, pues. Óvalo La Fontana, me mandas la ubicación, quien primero busca un lugar.

GSG: …

Informante: Claro, hay un óvalo, una cafetería por ahí.

GSG: Ahí hay varias cosas, hay un centro comercial, hay varias cosas por ahí.

Informante: Ya, perfecto entonces.

GSG: Ya, nos encontramos en el óvalo La fontana. Cuando llegues me avisas.

Informante: Perfecto.

GSG: Yo voy a estar por ahí metido en una tienda.

Informante: Ya, bacán.

VM: Don Guillermo, el único… que puede hacer eso es un operador, ¿entiendes? Los abogados… hablan y hablan, ambas partes, ¿no es cierto? De hecho, solo escuchan y deciden, ¿entiendes?

Informante: Ya.

VM: No es que va a hablar de otra forma operacional.

Informante: Ya.

VM: Ya me entiendes, ¿no?

Informante: Sí, sí.

VM: Pero este mierda… pagados el sueldo, hechos unos cojudos van a perder todo por imbéciles.

Informante: Ahorita hay forma todavía de que pueda.

VM: Todavía hay forma… porque mañana es jueves y el jurado ya está empezando a ver y tomar una línea… asegurarse y todo. Si lo resuelven así, ya es irreversible y está jodido todo. Es falso, te está engañando también a ti. Te dicen una cosa y hacen otra. Es un tema de otro nivel.

Informante: Ya. Entonces, la solución sería esa.

VM: Si no hay eso, está jodido, compadre… ha sido por la soberbia, aparte de eso están confiando en Miky Torres… y Rafo no puede hacer nada, esto es otra cosa.

Informante: ¿Y Giampietri y los marinos?

VM: No, no pueden hacer. Acá la solución es buscar a Guillermo, coordinen con él, ver sus honorarios, cosas así, y se encargan del tema.

Informante: Claro.

VM: Ya es un tema de ellos, ya no quiero ni meterme. Si no quieren hacerlo, que no lo hagan, yo lo he recomendado.

Informante: Es la única forma, no hay otra ya.

VM: No hay otra, ya no hay otra, porque ha pasado mucho tiempo… hablando con la embajada de EEUU… pero han debido manejar esto de otra forma. Todavía se puede hacer lo de la embajada, como te estoy explicando…pero tú hazle entender al papá o a la chica, no sé, pues, con quien hables… que no, que no quiero contaminarme… estamos tratando de ayudar en un objetivo común. Yo qué gano en esto, nada. No me interesa y tampoco jamás les voy a pedir nada, simplemente estoy tratando de ayudar porque si no se joden, la chica terminará presa… esa es la situación, ¿ya?

