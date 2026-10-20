Alerta máxima para inmigrantes | Agente del ICE que atropelló a extranjero en Houston estaba buscando un hombre que falleció hace años

Agente del ICE que atropelló a extranjero estaba buscando un hombre que había fallecido. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Agente del ICE que atropelló a extranjero estaba buscando un hombre que había fallecido. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hace unos días, se reportó que un trabajador mexicano de la construcción sufrió múltiples fracturas luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo atropellara en Houston, Texas. Si bien las autoridades indicaron que él no era parte de la redada, ahora una nueva revelación ha dejado aterrados a más de uno.

De acuerdo con documentos entregados por la familia del hombre atropellado, los agentes estaban buscando a un hombre que había fallecido hace años. Este caso pone en duda la versión oficial sobre el incidente, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Familia presentó el certificado de defunción

La controversia aumentó luego de que FIEL, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Houston, denunciara que la fotografía difundida por el ICE del hombre al que perseguían llamado José Mendoza Cervantes correspondía en realidad a Héctor Jiménez, un hombre que murió hace años durante una persecución de las autoridades federales de inmigración, cuando intentaba reingresar a EE.UU.

César Espinoza, director ejecutivo de FIEL, explicó que la hija de Jiménez entregó el certificado de defunción emitido por el gobierno mexicano, por lo que el documento fue remitido al fiscal del distrito, según la AP.

"ICE está mintiendo", indicó Espinoza durante una conferencia de prensa el viernes. "O alguien no está diciendo la verdad o, de repente, estos dos agentes de ICE han desarrollado un sexto sentido y pueden ver a los muertos", dijo.

Fiscalía está evaluando posibles cargos contra el ICE

El fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Teare, está evaluando presentar cargos penales contra el agente del ICE que conducía el vehículo. Las autoridades señalaron que las imágenes de vigilancia contradicen la versión de la agencia federal, que sostuvo que Parra Hernández se había interpuesto delante del automóvil.