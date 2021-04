Verónika Mendoza: No planteamos expropiar a nadie, sino cobrar impuestos

La aspirante presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, aclaró el propósito de su propuesta de reforma tributaria y aseguró que no se le despojará a la ciudadanía de sus bienes, ya que la medida está enfocada en recaudar impuestos.

“ Nosotros no estamos planteando expropiar a nadie, quitarles sus bienes, no, (sino) cobrar lo que corresponde . Y eso pasa por fortalecer la Sunat, garantizar que se implemente la norma antielusión que durante años estuvo bloqueada porque hubo un lobby de la Confiep que no quería pagar esos tributos”, declaró a RPP.

Señaló que esta iniciativa se sustenta en que no estamos a la par de otros países de la región en cuanto a presión tributaria. En ese sentido, se busca “impulsar una revolución productiva para generar más riqueza y distribuirla mejor”.

“Somos unos de los países de América Latina que menor presión tributaria tiene, 13%, 14% ha sido el promedio en los últimos años, muy por debajo del promedio latinoamericano que está cerca del 20%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, revisar las millonarias exoneraciones tributarias que le hemos dado a mineras, bancos, universidades con fines de lucro, grandes agroexportadoras”, indicó.

Además, Mendoza Frisch sostuvo que otro de sus planteamientos es luchar contra la evasión y elusión tributaria, debido a que esto genera una gran pérdida de dinero al país.

“Lo segundo es combatir la evasión y la elusión tributaria que nos hace perder cerca de S/ 60.000 millones anuales con empresas que recurriendo a leguleyadas se van al Poder Judicial para no pagar lo que corresponde, como Telefónica que nos debe S/ 2.000 millones”, agregó.

Solo un impuesto más

La lideresa de izquierda manifestó también que solo tiene una propuesta para crear un nuevo tributo, que está destinado a personas que tienen “grandes fortunas”.

“ El único impuesto que estamos planteando, quiero aclarar, es uno a las grandes fortuna s. A los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas de más de $ 100 millones, que paguen un impuesto solidario”, dijo.

Expresó que el objetivo de esta medida es “recuperar la capacidad del Estado para recaudar y reinsertar en salud, educación, vivienda”.

