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Ranking QS 2027: UPN destaca entre las universidades peruanas con mejor reputación ante empleadores

La Universidad Privada del Norte continúa ganando reconocimiento por la formación de sus profesionales y fortalece su presencia en uno de los rankings universitarios más importantes de Latinoamérica.

UPN destaca en el ranking QS Latin America & The Caribbean 2027. Foto: difusión.
UPN destaca en el ranking QS Latin America & The Caribbean 2027. Foto: difusión.
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Elegir una universidad que prepare a sus estudiantes para los desafíos del mundo laboral es clave para construir un futuro profesional. En ese camino, la Universidad Privada del Norte (UPN) sigue destacando al posicionarse entre las universidades peruanas con mejor reputación ante empleadores, según el ranking QS Latin America & The Caribbean 2027.

Este reconocimiento refleja la valoración que las empresas tienen sobre la formación de sus futuros profesionales. Desde su primera participación en el ranking, en 2024, UPN ha incrementado 11 puntos en Reputación ante Empleadores y 7 puntos en Reputación Académica, demostrando un avance en su reconocimiento dentro del sector educativo y empresarial.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

En esta edición, que evaluó a 517 universidades de América Latina y el Caribe, UPN alcanzó el puesto 15 entre las 28 instituciones peruanas incluidas en la clasificación, manteniéndose en el rango regional 301-350. Además, conservó su liderazgo en su segmento por tercer año consecutivo.

ranking-qs-2027

Institución está enfocada en brindar educación de calidad. Foto: difusión.

Estos resultados respaldan el compromiso de la universidad con una formación académica de calidad, la investigación y preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral en constante evolución.

Con una propuesta educativa enfocada en el futuro, UPN continúa fortaleciendo su reconocimiento y reafirma su compromiso de formar profesionales preparados para contribuir al desarrollo de nuestro país.

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