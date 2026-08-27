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Cibertec impulsa el aprendizaje en análisis de datos con Data Week 2026

Del 24 de agosto al 6 de septiembre, estudiantes y profesionales podrán conocer la propuesta formativa de tecnología y análisis de datos.

Conoce cómo participar del Data Week que brinda Cibertec. Foto: difusión.
Conoce cómo participar del Data Week que brinda Cibertec. Foto: difusión.
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La tecnología continúa transformando la forma en que trabajamos y tomamos decisiones. En este contexto, desarrollar habilidades para organizar y analizar información se vuelve cada vez más relevante para quienes buscan mantenerse actualizados.

Excel, Power BI, Python y SQL son solo algunos de los más sonados. Con ese objetivo en mente, Cibertec presenta una nueva edición de Data Week, iniciativa de su Escuela de Formación Continua, disponible del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y contempla promociones para quienes busquen actualizar o fortalecer sus conocimientos.

¿En qué consiste Data Week de Cibertec?

Data Week es una iniciativa enfocada en el aprendizaje y actualización de conocimientos relacionados con datos, tecnología y herramientas digitales. Esta vez, la propuesta se desarrollará bajo la modalidad 100% virtual en vivo.

La iniciativa contempla cursos vinculados con Excel, Power BI, Python, SQL, ciencia de datos, inteligencia de negocios, analítica y otras áreas relacionadas con el entorno tecnológico.

La propuesta está dirigida a estudiantes de últimos ciclos, egresados y profesionales que se encuentren en una etapa de desarrollo, actualización o especialización.

PUEDES VER: Cibertec destaca por alta empleabilidad de sus egresados en el mercado laboral | Educación | La República

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¿Por qué es importante llevar cursos de Excel, Power BI, Python y SQL?

Utilizar herramientas tecnológicas puede ser el punto clave diferencial para profesionales de diferentes áreas, especialmente cuando sus actividades requieren organizar información, analizar datos o generar reportes.

  • Excel es una de las herramientas más conocidas para trabajar con información. Sus funciones permiten organizar datos, realizar cálculos, elaborar tablas y generar reportes.
  • Power BI está orientado al análisis y visualización de datos. Además, permite convertir información en gráficos, indicadores y dashboards que facilitan la interpretación de resultados.
  • Python es un lenguaje de programación utilizado en el análisis de datos y la automatización de procesos. Se suele aplicar para tareas repetitivas hasta proyectos con grandes cantidades de información.
  • SQL permite consultar y gestionar datos almacenados en bases de datos. Resulta relevante para quienes necesitan obtener, organizar y analizar información dentro de entornos digitales.

El uso de estas herramientas no solo se centra en el área tecnológica, también se aplica en campos como negocios, administración, finanzas y marketing.

¿Cómo acceder al Data Week 2026?

El Data Week 2026 estará disponible del 24 de agosto al 6 de septiembre. Durante este periodo, los interesados podrán revisar la oferta de cursos y las promociones disponibles mediante la plataforma oficial de Cibertec.

Si estás buscando fortalecer tus conocimientos en Excel, Power BI, Python, SQL u otras herramientas vinculadas con tecnología y análisis de datos, revisa la oferta de Data Week 2026 y elige el curso que mejor se adapte a tus objetivos de aprendizaje.

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