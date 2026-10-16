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Sociedad

Fenómeno El Niño pone en riesgo la educación y protección de niñas y adolescentes

Casi la mitad de las menores encuestadas por Plan International Perú reportó que las emergencias climáticas afectaron su asistencia a clases. Las lideresas pidieron a las autoridades ser tomadas en cuenta en las decisiones de prevención y respuesta ante desastres.

Las emergencias climáticas impactan a niñas y adolescentes, interrumpiendo su educación y aumentando responsabilidades. Un sondeo de Plan International Perú revela la magnitud del problema.
Las emergencias climáticas impactan a niñas y adolescentes, interrumpiendo su educación y aumentando responsabilidades. Un sondeo de Plan International Perú revela la magnitud del problema. | Difusión
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Las emergencias climáticas no solo dejan daños materiales. Para las niñas y adolescentes también pueden significar interrupciones en su educación, mayores responsabilidades de cuidado y dificultades para acceder a servicios básicos. Así lo advierte un sondeo realizado por Plan International Perú, cuyos resultados fueron presentados durante una jornada en la que niñas lideresas expusieron sus demandas ante autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

Según el estudio Emergencias, Cambio Climático y Derechos, el 52,2 % de las adolescentes consultadas señaló que sus familias fueron afectadas directamente por desastres o eventos climáticos. Asimismo, el 46,7 % afirmó que su asistencia a clases se vio perjudicada debido a situaciones como el cierre de colegios, el bloqueo de vías o la falta de transporte.

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Los resultados fueron presentados en el encuentro Voces de Niñas ante el Cambio Climático y el Fenómeno El Niño, organizado por Plan International Perú, la Comunidad Andina (CAN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el marco del Día Internacional de la Niña.

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Niñas piden participar en las decisiones ante emergencias

Durante la jornada, niñas lideresas de Piura, Loreto, Cusco, Lima y otras regiones presentaron una muestra de fotografía participativa elaborada a partir de sus propias experiencias en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

A través de las imágenes y sus testimonios, expusieron problemas vinculados con la falta de agua segura, las dificultades para mantener una adecuada higiene menstrual, la pérdida de espacios educativos y recreativos y el incremento de las labores de cuidado no remuneradas durante las emergencias.

Las adolescentes también entregaron una declaratoria dirigida a las autoridades, en la que reclamaron que sus necesidades sean consideradas antes, durante y después de una emergencia.

“Queremos que las autoridades y las personas que toman decisiones nos escuchen, nos pregunten qué necesitamos y consideren nuestras opiniones”, señalaron las niñas lideresas en el documento.

También pidieron ser reconocidas como niñas y adolescentes con derechos y capacidad para participar en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades.

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Emergencias pueden profundizar brechas

La situación expuesta durante el encuentro evidencia que los efectos de fenómenos como El Niño no son iguales para toda la población. Las interrupciones en el transporte y los servicios, por ejemplo, pueden dificultar el acceso de las niñas a sus centros educativos, mientras que la falta de agua puede afectar especialmente su higiene y salud menstrual.

Desde Plan International Perú se planteó la necesidad de fortalecer medidas de prevención y anticipación frente a las emergencias climáticas, con énfasis en garantizar rutas de protección, acceso a agua segura y continuidad educativa para niñas, niños y adolescentes.

“Las niñas y adolescentes deben ser reconocidas como participantes activas, capaces de contribuir con su experiencia, conocimiento y propuestas a las decisiones que afectan su presente y su futuro”, sostuvo Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina.

En la actividad participaron representantes del Gobierno, la CAN, la Unión Europea, INDECI y organismos de cooperación internacional. Entre ellos estuvieron el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Alejandro Afuso Higa; el embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell; y la subdirectora de Monitoreo y Alerta Temprana del INDECI, Zarela Cieza.

Las niñas lideresas insistieron en que su participación no debe limitarse a espacios simbólicos, sino incorporarse en la planificación y respuesta frente a futuras emergencias climáticas.

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