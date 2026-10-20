Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

La reflexión de Platón sobre la educación que invita a los padres a cambiar la forma de enseñar a sus hijos: "Solo se debe mostrar el camino"

El apoyo de padres y docentes es vital en esta etapa. Buscar comprender, en lugar de solo obtener buenas calificaciones, promueve el pensamiento crítico y la autonomía en los menores.

Platón propone que educar va más allá de transmitir información; se trata de orientar.
Platón propone que educar va más allá de transmitir información; se trata de orientar. | Foto: El confidencial
Por
google iconLa República en Google

La educación infantil plantea desafíos constantes para las familias y los docentes, especialmente cuando se busca que los niños comprendan lo que estudian sin perder el interés por aprender. En ese contexto, una reflexión atribuida al filósofo griego Platón invita a reconsiderar los métodos de enseñanza y el papel de los adultos durante la formación de los más pequeños.

"No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino", señala la frase. La idea plantea que educar no consiste únicamente en transmitir información, sino también en orientar a los menores para que desarrollen su capacidad de comprender, razonar y descubrir por sí mismos.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

El proverbio chino que cuestiona la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero un árbol recto se convierte en madera"

lr.pe

Platón y la importancia de aprender sin imposiciones

Las ideas educativas vinculadas a Platón aparecen en La República, una de sus obras más conocidas, en la que reflexiona sobre la formación de los ciudadanos. En este planteamiento, el aprendizaje no debería depender exclusivamente de la imposición, pues comprender un conocimiento requiere algo más que memorizar contenidos para superar una evaluación.

El filósofo también concede importancia al juego durante la infancia como una forma de reconocer las capacidades y las inclinaciones de cada niño. Desde esta perspectiva, despertar la curiosidad y promover la exploración puede contribuir a que los alumnos participen activamente en su formación, en lugar de limitarse a repetir información recibida en clase.

Puedes ver

Kristine McDivitt y su multimillonaria donación de 400.000 hectáreas para que Chile cree una red de parques nacionales del tamaño de Suiza

lr.pe

El papel de los padres y profesores en la educación infantil

La participación de los adultos resulta fundamental para acompañar a los niños durante el aprendizaje. Padres y profesores pueden ayudarlos mediante preguntas, explicaciones y experiencias que les permitan encontrar respuestas por sí mismos, sin que ello implique eliminar las normas, la disciplina o el esfuerzo necesarios para adquirir nuevos conocimientos.

La reflexión invita a distinguir entre obtener buenas calificaciones y comprender verdaderamente aquello que se estudia. Más allá de los resultados académicos, la educación también busca desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de resolver problemas, herramientas que pueden acompañar a los menores durante las distintas etapas de su vida.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La reflexión de Platón sobre la educación que invita a los padres a cambiar la forma de enseñar a sus hijos: "Solo se debe mostrar el camino"

Juan Ossio Acuña: “Están reduciendo, desmenuzando y atacando al LUM”

Periodista Juan Carlos Orderique anuncia su salida de América TV tras más de 20 años en el canal: "Me despido profundamente..."

Mundo

Elon Musk habría limitado la velocidad de Starlink en Ucrania y la medida afectó drones militares y defensas antiaéreas, según el WSJ

Una perra salvó a una tortuga marina en peligro de extinción que estaba casi congelada en Gales y, tres años después, viajó 8.000 kilómetros

Giorgia Meloni anuncia el despliegue de 500 militares tras saqueos y enfrentamientos entre las policía y manifestantes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso Parinacochas: Rodolfo Orellana es condenado a 7 años y 6 meses de cárcel

JNE rompe reglas electorales: dispone recuento de votos en Piura en base a actas siniestradas

Papa León XIV tendrá un helicóptero ambulancia en Perú por si surge una emergencia durante su visita