El Coyote cuesta arriba, por Diego Alonso Sánchez

En la Antigua Grecia, autores como Homero, Píndaro, Apolodoro y Pausanias recogieron distintas versiones del mito de Sísifo. La historia cuenta cómo el astuto rey de Corinto fue condenado por Zeus a empujar una enorme roca montaña arriba para verla rodar nuevamente hacia el valle justo antes de alcanzar la cima. Una y otra vez. Desde entonces, Sísifo se convirtió en el símbolo de la perseverancia frente al fracaso y del esfuerzo que parece condenado a repetirse sin recompensa. Quizá por ello, aunque Looney Tunes ha explorado con frecuencia el humor del absurdo y la obstinación de sus personajes, es el Coyote quien mejor encarna el espíritu de aquel antiguo mito.

Quienes crecimos viendo Looney Tunes, y ya son casi cinco generaciones las que lo han hecho, conocemos bien la épica personal de Wile E. Coyote. Convencido de que la inteligencia, la ciencia y la planificación bastan para superar cualquier obstáculo, dedica su existencia a capturar al escurridizo Correcaminos. Para ello diseña estrategias cada vez más sofisticadas, construye artefactos improbables y deposita una confianza inquebrantable en los productos de ACME. Sin embargo, cada plan termina en una explosión, una caída al vacío o algún accidente tan espectacular como cómico. Aunque la lógica de los cartoons garantiza que nadie resulte realmente herido, la acumulación de derrotas convirtió al autoproclamado genio en un ícono universal de la perseverancia a través del fracaso: alguien que nunca alcanza la meta, pero tampoco considera rendirse.

Hace unos meses se estrenó la película Coyote vs. Acme, la cual recupera una pregunta que durante décadas acompañó a quienes disfrutamos de estos personajes: si los productos de ACME fallan sistemáticamente, y buena parte de las desgracias del Coyote pueden atribuirse a ellos, ¿hasta qué punto la empresa es responsable de sus fracasos? La cuestión es tan ridícula como fascinante. Después de todo, quizá el verdadero problema nunca fue la obstinación del Coyote, sino la confianza ciega que depositó en herramientas que prometían el éxito mientras lo conducían, una y otra vez, al desastre.

Clases de filosofía y ética

La relación entre el Coyote y el Correcaminos trasciende la simple persecución. En cierto sentido, ambos se necesitan mutuamente: el primero encuentra sentido en perseguir un objetivo que siempre se le escapa, mientras que el segundo existe como la promesa inalcanzable que mantiene viva esa búsqueda. Como la roca de Sísifo, el Correcaminos está siempre a unos metros de distancia: lo suficientemente cerca para parecer alcanzable y lo suficientemente lejos para que el triunfo nunca llegue.

En esa dinámica surgen preguntas inevitables: ¿qué tan valiosa es la persistencia del Coyote? ¿Qué podemos aprender de la fe con la que enfrenta cada nuevo fracaso? Tal vez sea precisamente la repetición de la derrota lo que convierte esta historia en algo más que una comedia absurda. Bajo las explosiones y los artefactos defectuosos emerge una reflexión sobre la condición humana y nuestra capacidad de insistir incluso cuando la experiencia parece indicar que el resultado será siempre el mismo. Porque, detrás de cada caída, también hay aprendizaje, adaptación y una renovada voluntad de intentarlo otra vez. Es decir, los medios que son más relevantes que el fin en sí mismo.

La película desarrolla estas ideas mediante situaciones tan hilarantes como dramáticas, sin abandonar el estilo característico de Looney Tunes. Al mismo tiempo, rinde homenaje al clásico ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y deja abiertas preguntas capaces de generar interesantes conversaciones con niños y jóvenes: ¿qué lugar ocupan los personajes de ficción en nuestra cultura?, ¿todo es válido en nombre de los resultados?, ¿hasta qué punto puede justificarse el sufrimiento ajeno por un supuesto beneficio colectivo? Incluso invita a dirigir una mirada crítica no solo hacia las grandes corporaciones, sino también hacia la tendencia humana a manipular cuanto nos rodea para alcanzar objetivos muchas veces justificados por el bien común.

El Coyote empuja su piedra

Al final, la trama de Coyote vs. Acme funciona porque se apoya en décadas de historias que han convertido a Wile E. Coyote en uno de los personajes más entrañables de la cultura popular. Pero su verdadero logro consiste en demostrar que detrás de las carcajadas sigue escondida una pregunta profundamente humana: ¿qué nos impulsa a seguir intentándolo cuando todo parece indicar que vamos a fracasar?

Quizá esa sea la razón por la que el Coyote continúa fascinándonos. Como Sísifo, empuja una y otra vez su piedra cuesta arriba. Y aunque nunca alcance la cima, en cada nuevo intento encontramos una lección sobre la perseverancia, la esperanza y la capacidad de levantarnos después de la caída para volver a sonreír. Porque –como siempre—, cualquier motivo es valioso para aprender.