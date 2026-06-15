CONAMIN 2026 en Trujillo: TECSUP vuelve a ser sede del principal evento minero del Perú

El instituto se presenta como un aliado estratégico para el desarrollo del talento técnico. Fuente: difusión.

El instituto se presenta como un aliado estratégico para el desarrollo del talento técnico. Fuente: difusión.

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CONAMIN 2026 elige a Trujillo como uno de los principales puntos de encuentro de la industria minera nacional e internacional.

Del 15 al 19 de junio, la XVI Convención Nacional de Minería reunirá a más de 20.000 participantes de 40 países en el campus de TECSUP Trujillo. Este será un espacio clave para el debate sobre innovación, sostenibilidad y desarrollo del sector minero en el Perú.

¿Qué es CONAMIN 2026 y por qué es importante para la minería peruana?

Por segunda ocasión, TECSUP Sede Norte es la sede oficial de la XVI Convención Nacional de Minería – CONAMIN 2026. El evento es considerado como el más importante del sector minero en el Perú y uno de los más relevantes de la industria extractiva en la región.

Bajo el lema "Minería responsable, progreso para el Perú", el congreso se realizará en un espacio de más de 38.000 metros cuadrados acondicionado para conferencias magistrales, foros especializados, exhibiciones tecnológicas, ruedas de negocios y espacios de networking.

TECSUP fortalece su vínculo con la industria minera

Para TECSUP, ser un espacio de difusión para el CONAMIN representa mucho más que un reconocimiento a su infraestructura. Demuestra su papel como aliado estratégico para la formación del talento técnico que demanda el sector minero.

CONAMIN 2026 fue inaugurado por miembros directivos de TECSUP. Fuente: difusión.

"Ser sede de CONAMIN por segunda vez es una muestra del nivel de confianza que la industria minera deposita en TECSUP. Nuestra misión va más allá de la formación en aula: preparamos talento humano con alto nivel técnico para las empresas, de la mano de herramientas tecnológicas que la industria demanda hoy y que demandará mañana", señaló Juan Manuel García Calderón, Director General de TECSUP.

La institución participa con un stand donde presenta sus programas de formación continua, soluciones empresariales y avances en innovación educativa vinculados con una minería más eficiente, digital y sostenible.

Formación técnica para los desafíos de la minería del futuro

La participación de TECSUP en CONAMIN 2026 forma parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del capital humano en La Libertad y el norte del país. Por ello, su oferta educativa está orientada a sectores como:

● Minería.

● Industria.

● Energía.

● Tecnología.

Los participantes podrán interactuar con la tecnología que trae TECSUP. Fuente: difusión.

Su propuesta incluye carreras técnicas, programas de capacitación y soluciones empresariales respaldadas por laboratorios especializados, equipos de última generación y convenios con empresas líderes.

Durante el evento, TECSUP exhibirá parte de estas herramientas para mostrar cómo prepara a sus futuros profesionales para afrontar los nuevos retos del sector.

Para obtener más información sobre la oferta educativa de TECSUP Trujillo, los interesados pueden comunicarse al 944 823 553.

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