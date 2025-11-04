HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 4 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú martes 4 de noviembre.
Precio del dólar en Perú martes 4 de noviembre. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 4 de noviembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 4 de noviembre? 

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,372
  • Venta: S/3,412

BBVA

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3200
  • Venta: S/3,4500

Scotiabank

  • Compra: S/3,3050
  • Venta: S/3,4850

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP. 

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
¿Cómo puedo gastar o ahorrar aprovechando la caída del precio del dólar en Perú? Expertos comparten sus recomendaciones

¿Cómo puedo gastar o ahorrar aprovechando la caída del precio del dólar en Perú? Expertos comparten sus recomendaciones

LEER MÁS
Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

LEER MÁS
Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025