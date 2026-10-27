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Las conversaciones que anticipan el futuro de las finanzas y los pagos digitales

La compañía peruana estrena una serie de conversaciones con referentes del ecosistema financiero y tecnológico para analizar la transformación de los pagos, las billeteras digitales, la regulación, la innovación y los nuevos modelos que están redefiniendo la industria. La primera temporada contará con siete episodios.

El futuro de las finanzas y los pagos digitales
El futuro de las finanzas y los pagos digitales
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La transformación del sistema financiero peruano está abriendo nuevas conversaciones sobre cómo pagamos, transferimos dinero, utilizamos billeteras digitales y nos relacionamos con los servicios financieros. Con el objetivo de llevar estos debates más allá de la industria y sumar las voces de quienes están protagonizando este cambio, GMoney presenta GTalks, su nuevo podcast dedicado a analizar las tendencias que están transformando el ecosistema financiero y tecnológico. La primera temporada contará con siete episodios, que se publicarán aproximadamente cada quince días y estarán disponibles en YouTube y Spotify. A lo largo de la serie participarán ejecutivos, especialistas y referentes vinculados con tecnología, fintech, medios de pago, regulación e innovación financiera.

Este nuevo espacio nace con una premisa: conversar sobre tecnología desde los problemas y oportunidades concretas que está generando en empresas y personas. La evolución de las billeteras digitales, la interoperabilidad, los nuevos hábitos de pago, la regulación, la infraestructura tecnológica y el futuro de los servicios financieros serán algunos de los temas que atravesarán la primera temporada. “En GMoney creemos que la evolución de los servicios financieros debe responder a lo que las personas y las empresas necesitan en su día a día. Con GTalks queremos conversar sobre lo que está cambiando en la industria, compartir distintas miradas y acercar estos temas a quienes usan estos servicios. Queremos que más personas entiendan qué está pasando, cómo les afecta y cómo pueden aprovechar las nuevas soluciones para simplificar su vida y tomar mejores decisiones sobre sus finanzas”, explica Iván Schiloff Pedreros, Chief Product Owner de GMoney. 

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De la evolución empresarial al futuro de las finanzas

El primer episodio ya se encuentra disponible y tiene como protagonistas a Gustavo Mohme, CEO de GMoney, y Rogelio Llanos, Gerente de TI de la compañía. Bajo el eje “La historia de GMoney”, ambos ejecutivos recorren la evolución de la compañía y analizan cómo fueron cambiando la tecnología, los servicios financieros y las necesidades del mercado durante los últimos años.

La conversación permite también entender cómo una empresa tecnológica debe adaptar su infraestructura a un escenario en el que las operaciones son cada vez más digitales, inmediatas e interconectadas. “La evolución de los servicios financieros nos plantea el desafío de acompañar las nuevas necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, responder a las prioridades del negocio. Esto implica desarrollar soluciones cada vez más ágiles, seguras y escalables, con una mirada integral que permita sostener el crecimiento y adaptarnos a un ecosistema que cambia de manera permanente ”, explica Schiloff.

Los próximos capítulos ampliarán la conversación hacia algunos de los principales temas que atraviesan actualmente al sector, para conversar sobre la evolución de las billeteras digitales, su adopción y los cambios que están generando en la relación de las personas con sus finanzas. Uno de los próximos capítulos contará con Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, con quien se abordará el desarrollo del ecosistema fintech peruano, sus oportunidades y los desafíos que enfrenta la industria.

Para los siguientes episodios, la empresa prevé incorporar especialistas y representantes de diferentes ámbitos del ecosistema financiero, tecnológico y regulatorio. La compañía se encuentra coordinando la participación de nuevos invitados, cuyos nombres serán anunciados a medida que avance la temporada.

Aunque el podcast nace desde Perú, muchos de los debates que propone atraviesan actualmente a toda América Latina. La expansión de los pagos digitales, el crecimiento de las fintech, las billeteras, la interoperabilidad y la necesidad de construir infraestructuras financieras más ágiles y seguras forman parte de una transformación regional. Por eso, el proyecto busca también convertirse progresivamente en un espacio para intercambiar experiencias y perspectivas sobre cómo está evolucionando la industria financiera latinoamericana. “Las transformaciones que atraviesa Perú forman parte de una evolución que también se está dando en distintos mercados de América Latina, aunque con particularidades y diferentes ritmos. En este contexto, creemos que compartir experiencias y perspectivas es clave para comprender mejor estos cambios, identificar oportunidades y acompañar de manera estratégica la evolución de la industria en la región ”, finalizó Schiloff.

El podcast completo está disponible en el canal oficial de GMoney en YouTube y en Spotify.

Acerca de GMoney

GMoney es una compañía peruana especializada en tecnología e infraestructura para servicios financieros. A través de sus diferentes soluciones, trabaja en el desarrollo de herramientas que facilitan la digitalización de pagos, transacciones y servicios financieros para empresas y usuarios.

Con una trayectoria de más de 15 años, la compañía participa en la evolución del ecosistema financiero peruano a través de tecnología, infraestructura e innovación, acompañando los nuevos modelos y necesidades que surgen de la transformación digital del sector.


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