El Niño en Perú: estos 5 sectores económicos enfrentarían mayores riesgos por lluvias y altas temperaturas

El Niño amenaza a cinco sectores en Perú: agro, pesca, energía, transporte y construcción. | Andina

El Niño amenaza a cinco sectores en Perú: agro, pesca, energía, transporte y construcción. | Andina

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El fenómeno de El Niño (FEN) en Perú vuelve a generar preocupación entre las empresas por sus posibles efectos sobre la actividad económica. Un análisis de Gallagher, firma internacional especializada en corretaje de seguros y gestión de riesgos, identifica al sector agroexportador, pesca, energía, transporte y construcción como los cinco rubros que enfrentarían mayores riesgos ante eventuales lluvias y temperaturas elevadas.

Los impactos podrían ir desde daños en cultivos e infraestructura hasta interrupciones en carreteras, centrales hidroeléctricas y operaciones productivas. Para las empresas, el principal desafío será anticiparse a estos escenarios y reducir las pérdidas.

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El Niño: agroexportación y pesca enfrentarían mayores riesgos en Perú

El sector agroexportador sería uno de los más afectados por el fenómeno de El Niño. Las lluvias que podrían presentarse generarían daños en los cultivos y retrasos en las exportaciones, especialmente en zonas donde la infraestructura vial resulte afectada.

A esto se suma otro riesgo para el agro peruano: las altas temperaturas previstas para 2027 podrían perjudicar la próxima campaña agrícola. El cambio en las condiciones climáticas puede afectar el desarrollo de los cultivos y alterar los ciclos de producción.

En el sector pesquero, Gallagher advierte sobre la posibilidad de que la segunda temporada de pesca de 2026 sea cancelada y que la primera temporada de 2027 enfrente una menor cuota.

El efecto sobre la pesca está relacionado con las variaciones en las condiciones del mar que puede provocar El Niño y que terminan modificando la disponibilidad de determinadas especies.

Lluvias de El Niño afectarían carreteras, energía y construcción

El impacto del FEN también alcanzaría a sectores vinculados directamente con la infraestructura como el caso de la energía, ya que el aumento del caudal de los ríos producto de las lluvias podría afectar centrales hidroeléctricas, dependiendo de su ubicación y del nivel que alcancen las precipitaciones. Al mismo tiempo, las altas temperaturas podrían elevar el consumo de electricidad debido al mayor uso de equipos de aire acondicionado.

Este incremento de la demanda podría generar sobrecargas eléctricas o cortes por tensión en determinadas circunstancias.

Para el sector transporte, uno de los principales riesgos está en el deterioro de carreteras y vías de acceso por las lluvias. La interrupción de estas rutas no solo afecta el traslado de personas, sino también el movimiento de mercancías y productos agrícolas.

En construcción, las inundaciones pluviales podrían ocasionar daños en infraestructura y afectar el desarrollo normal de las obras.

¿Cómo pueden prepararse las empresas ante El Niño?

Ante este escenario, Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Perú, recomienda que las compañías cuenten con planes de continuidad de negocio y planes de crisis para responder ante emergencias climáticas.

Entre las principales medidas figura la inspección y limpieza de canaletas y drenajes, además de la descolmatación de quebradas. Esta última consiste en retirar sedimentos y materiales que pueden impedir el adecuado paso del agua.

Gallagher también recomienda evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones frente a lluvias y proteger los tableros e instalaciones eléctricas ubicados a la intemperie para reducir el riesgo de cortocircuitos.

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En los fundos ubicados cerca de ríos o quebradas, se plantea reforzar diques y barreras, así como revisar el estado de gaviones y defensas ribereñas existentes.

La empresa cuenta además con un “Plan CAT”, diseñado para activar una respuesta especializada frente a eventos catastróficos. El mecanismo busca coordinar la atención de los siniestros con aseguradoras y ajustadores, acelerar la recuperación de las pérdidas y contribuir a la continuidad de las operaciones.

Para las empresas, el posible retorno de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en Perú vuelve a colocar la prevención climática como un factor fundamental para reducir daños económicos y evitar interrupciones prolongadas.