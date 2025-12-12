Competitividad regional se deteriora por crisis institucional y freno económico

Informe de Centrum PUCP resalta la desigualdad en el Perú | Foro: generada con IA

El Índice de Competitividad Regional del Perú (ICRP) 2025, elaborado por Centrum PUCP, confirma que el país atraviesa un ciclo prolongado de deterioro territorial. Tras casi una década de mediciones, los avances alcanzados antes del 2022 se han diluido en un contexto de inestabilidad política, debilitamiento institucional, retrocesos en la gestión pública subnacional y ausencia de políticas sostenidas para cerrar brechas regionales.

La nueva edición del ICRP muestra un panorama contundente: solo 7 de las 26 regiones evaluadas mejoraron su puntaje, mientras que 19 retrocedieron, lo que evidencia un estancamiento generalizado y la incapacidad del país para sostener ganancias competitivas en el tiempo.

Lima sigue liderando, pero también retrocede

De acuerdo con el informe, Lima Metropolitana mantiene el primer lugar con 61,6 puntos, seguida por Moquegua (53,0) y Arequipa (43,9). Sin embargo, incluso la región líder muestra signos de desaceleración: dejó de ubicarse en un nivel Medio Alto y retrocedió a un nivel Medio Bajo. Este descenso es simbólico: revela que las presiones económicas y políticas han alcanzado también a los territorios tradicionalmente más competitivos.

Entre las regiones que más cayeron destacan Ucayali, Pasco y Amazonas, que retrocedieron en puntaje y posición. En el extremo inferior del ranking se ubican Amazonas (24,5), Ucayali (26,0) y Cajamarca (26,7), territorios que no logran despegar ni revertir su rezago estructural desde hace una década.

De acuerdo con Martín Valencia, economista del IPE, el país arrastra este patrón desde hace diez años: las mismas regiones en los primeros lugares —Lima, Moquegua, Arequipa e Ica— y las mismas en los últimos —Ucayali, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Huánuco y Tumbes— se mantienen prácticamente sin cambios desde el 2016.

Además, las brechas territoriales siguen siendo amplias. La distancia entre Lima Metropolitana y la última región del ranking, Amazonas, supera los 37 puntos, mientras que la diferencia entre la capital y el promedio nacional excede los 30 puntos. Esta configuración confirma la concentración de capacidades productivas, institucionales, empresariales y logísticas en la metrópolis, y explica por qué el desarrollo nacional avanza a dos o tres velocidades.

“Las regiones líderes concentran mayor PBI per cápita, mejor inclusión financiera, mayor peso exportador y mejor infraestructura vial, de servicios básicos y aeroportuaria. Todo ello genera entornos más competitivos y mejor calidad de vida”, reiteró Valencia.

Los rezagos persisten en sierra norte y Amazonía

El IPE y Centrum coinciden plenamente: las regiones más rezagadas —Ucayali, Amazonas, Loreto, Cajamarca, Huánuco y Tumbes— comparten déficits severos y persistentes en tres áreas: infraestructura, servicios básicos y capital humano.

Cobertura de agua y saneamiento muy por debajo del promedio nacional.

Menor acceso a electricidad confiable.

Escasez de infraestructura vial que conecte mercados.

Altos indicadores de anemia, desnutrición crónica y mortalidad infantil.

Resultados educativos entre los más bajos del país.

Menor disponibilidad de médicos, enfermeros y camas hospitalarias por habitante.

Según Valencia, estos factores explican por qué estas regiones se mantienen en los últimos puestos desde hace diez años.

Un país dividido en seis modelos de desarrollo

El ICRP clasifica al Perú en seis grupos territoriales, confirmando que el país avanza con velocidades diferenciadas.

En la cúspide se encuentran las metrópolis desarrolladas (Lima Metropolitana y Callao), que concentran infraestructura moderna, mayor PBI per cápita, servicios avanzados y ecosistemas empresariales diversificados. Les siguen las capitales regionales y polos macrorregionales —como Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica y Moquegua— que, aun con diferencias internas, poseen mejores condiciones logísticas, educativas y productivas que el resto del país. Los departamentos minero-energéticos (Áncash, Apurímac, Cajamarca, Pasco y Puno) forman un tercer bloque: territorios con alto aporte al PBI y a las exportaciones, pero con grandes brechas en servicios básicos e institucionalidad.

En los niveles inferiores aparecen los territorios de desarrollo intermedio diversificado —Junín, Tacna, Lima Provincias, San Martín y Tumbes— donde conviven agricultura, servicios y pequeña industria, pero sin saltos significativos en infraestructura o capital humano. Más abajo se ubican los departamentos rurales andinos (Huánuco, Huancavelica y Ayacucho), marcados por pobreza persistente, baja conectividad y agricultura de subsistencia. Finalmente, los departamentos amazónicos —Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios— registran los mayores rezagos del país en agua, saneamiento, conectividad vial, salud y educación, además de enfrentar dispersión poblacional y presencia limitada del Estado. Esta clasificación muestra que la competitividad peruana avanza a múltiples velocidades y que la convergencia territorial sigue siendo una meta distante.

Las brechas entre ambos extremos son enormes:

Hasta 80% menos PBI per cápita en departamentos amazónicos.

en departamentos amazónicos. Brechas superiores al 70% en acceso a internet .

. Hasta 78% menos empleo formal .

. Éxito limitado en innovación y adopción tecnológica.

Una década de retroceso lento, pero constante

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que varias regiones muestran puntajes iguales o inferiores a los de 2016. Esto sugiere que las mejoras observadas en algunos años fueron coyunturales, no estructurales, y que el país ha sido incapaz de consolidar cambios duraderos en productividad, instituciones o capital humano.

A ello se suma que el IPE confirma este diagnóstico al comparar con su propio índice, el INCORE: ambos muestran prácticamente el mismo mapa territorial durante diez años.

En este contexto, el ICRP 2025 evidencia retrocesos simultáneos en casi todos los pilares que conforman la competitividad regional. En Economía, el país enfrenta una caída del dinamismo productivo, una menor inversión privada y un impulso exportador aún limitado fuera de Lima y la costa sur.

En el pilar de Gobierno, se observan retrocesos en transparencia, ejecución presupuestal e institucionalidad. Sobre este punto, Martín Valencia, economista del IPE, advierte un factor crítico: “El deterioro de la seguridad y el aumento de la victimización están golpeando directamente la competitividad. La inseguridad ya limita la inversión y deteriora el clima de negocios.”

La Infraestructura continúa siendo el pilar más rezagado del país, con brechas persistentes en agua, saneamiento, transporte, electricidad y conectividad digital, especialmente en la sierra norte y la Amazonía.

El pilar de Empresas también cae, afectado por el aumento de la incertidumbre, la inseguridad, la informalidad y la expansión de economías ilegales. Según Valencia, estas actividades ilícitas distorsionan los mercados y dificultan la formación de un sector privado competitivo, generando un entorno menos propicio para el emprendimiento y la inversión.

El único pilar que muestra mejoras sostenidas es Personas, con avances en salud y educación, aunque aún insuficientes para traducirse en mayores niveles de productividad.

Un componente adicional que afecta la competitividad es el turismo, cuya recuperación sigue incompleta. Valencia recuerda que Machu Picchu recibe todavía 150.000 visitantes menos que antes de la pandemia, y que el Perú en su conjunto no ha recuperado su nivel previo de arribos internacionales. Esta lenta reactivación “afecta empleo, infraestructura y clima empresarial”, limitando el aporte del sector a la economía regional y nacional.

Un país sin convergencia territorial

La lectura del ICRP 2025 es clara: el Perú está atrapado en una estructura territorial profundamente desigual, donde:

Lima y la costa sur sostienen la competitividad nacional.

Las regiones andinas y amazónicas se mantienen en rezago crónico.

El país no ha logrado construir un modelo de desarrollo equilibrado.

Y los avances recientes se han erosionado por factores políticos, institucionales y de seguridad.

Para el IPE, la recuperación de la seguridad ciudadana y del turismo será clave en los próximos años para evitar que el deterioro se profundice.

Sin políticas diferenciadas por territorio, inversión en infraestructura crítica, fortalecimiento de la gestión pública y estrategias productivas adaptadas a las vocaciones regionales, el Perú corre el riesgo de seguir ampliando las brechas internas que frenan su crecimiento.