Japón fue el quinto destino de las exportaciones peruanas en 2024

Japón se consolidó como el quinto destino de las exportaciones peruanas en 2024, alcanzando los US$ 3,334 millones en envíos, lo que representa un crecimiento del 44% en comparación con el año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX). Sin embargo, el comercio entre ambos países sigue concentrado en sectores tradicionales, con la minería (US$ 2,000 millones) y los hidrocarburos (US$ 976 millones) representando el 94.5% del total.

A pesar del dinamismo en estos sectores, la oferta no tradicional sufrió una contracción del -8.1%, con caídas en productos clave como la pota (-28%) y la palta (-6.4%). Actualmente, Perú exporta 436 partidas a Japón, aunque existe margen para expandir la presencia de productos con mayor valor agregado.

Frente a este panorama, autoridades y representantes del sector privado de ambos países vienen trabajando en estrategias para diversificar la oferta exportadora y fortalecer el comercio bilateral. Entre las iniciativas propuestas se encuentran el impulso a la agroindustria, la acuicultura y las confecciones, además de facilitar la transformación de materias primas en productos listos para el consumidor japonés. Asimismo, se busca promover una mayor inversión japonesa en minería, agroindustria y energía.

El interés en potenciar el comercio con Japón también se reflejará en la participación de Perú en la Expo 2025 de Osaka-Kansai, donde se exhibirán productos con alto potencial en el mercado nipón, como prendas de alpaca, superfoods (quinua y chía), cacao, café, uva y Pisco.

