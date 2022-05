Mincetur prevé que turismo llegará a niveles prepandemia en el 2026

El Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Mincetur) prevé que la actividad turística nacional alcanzará los niveles de antes de la pandemia recién en el 2026, según estimó en el Plan de Emergencia del Sector Turismo publicado el último miércoles.

La proyección del Mincetur se da en base a los indicadores de flujo de viajes por turismo interno y llegadas de turistas internacionales realizado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIESTA).

El estudio de la DGIESTA pronostica que la recuperación del flujo de viajes por turismo interno para el 2022 será de 49,7%; el 2023 de 69,3%; el 2024 llegará a 100% y en el 2026 a 103,1%. En tanto, las llegadas de turistas internacionales alcanzarán el 24,2% en el 2022; 44,2% en el 2023; 63,8% en el 2024; 83,6% en el 2025, y 100,4% en el 2026.

Proyecciones para el turismo nacional en el 2022

El Mincetur, en el Plan de Emergencia del Sector Turismo, plantea como meta en el 2022 alcanzar 1,1 millones de visitantes extranjeros, lo que representaría un crecimiento de 137,8% en relación al 2021, aunque aún se encontraría -75,9% por debajo de los 4,37 millones del 2019.

Asimismo, espera generar con el turismo receptivo un estimado de US$ 1.947 millones; es decir, 86,9% más que el año pasado, cuando llegó a US$ 1.042 millones. Sin embargo, la cifra aún sería inferior en -58,6% a los US$ 4.703 millones registrados en el 2019.

En lo que corresponde al turismo interno, el ministerio proyecta alcanzar los 24,14 millones de viajes durante este año; es decir, 55,1% más que en el 2021, pero menor en 50,3% a los niveles del año anterior a la pandemia. Este movimiento generaría un total de US$ 2.618 millones, lo que significaría un crecimiento de 61,4% más que los US$ 1.622 millones del año previo y un retroceso de -53,7% en comparación a los US$ 5.656 millones obtenidos en el 2019.

Finalmente, Plan de Emergencia prevé para el 2022 alcanzar los 900.000 empleos tanto indirectos como directos en el sector turismo. El resultado significa un avance de 8,43% en relación a los 830.000 puestos de trabajado generado en el 2021, pero aún menor en -38.36% a los 1,46 millones del 2019.