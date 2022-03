Más combustibles al Fondo de Estabilización

El Ejecutivo anunció que incluirá al gasohol de 84 octanos, así como a las gasolinas de 84 y 90, el diésel 2 S-50 y el GLP a granel (destinado a taxistas) en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), a fin de frenar la escalada internacional de combustibles que afecta a nuestro país.

Es importante indicar que este mecanismo no reduce precios, pero sí evita mayores disparadas en los precios finales al consumidor ante la volatilidad del contexto internacional. Solo ayer, el petróleo WTI cerró casi en US$ 115 el barril, cuando al término del 2021 se ubicó en US$ 75.

“A través del FEPC, estamos añadiendo combustibles que son de gran uso para segmentos de menores ingresos, como la gasolina de 84, la de 90 y el gasohol de 84 octanos. Esto será por tres meses y luego evaluaremos su continuidad” , explicó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham.

Asimismo, el titular del MEF dijo que retrasará un mes la actualización de la banda de precios del diésel (utilizado por el transporte), que debía marcar en marzo una subida de al menos S/ 1 por galón expendido a los transportistas. “Estamos postergando la actualización de la banda de precios del diésel del FEPC hasta fines de abril, porque si lo actualizamos a marzo hubiera significado un incremento abrupto de hasta S/ 1 en el galón”, manifestó.

Este último anuncio se da en el marco de protestas de transportistas en la región sur, como por ejemplo la registrada ayer en Puno en contra del alza de los combustibles y el elevado costo de los productos de primera necesidad.

PUEDES VER: Nueva refinería de Talara recibirá su primera inyección de petróleo crudo este 12 de abril

Vale FISE será de S/ 25

El ministro Graham también anunció que el Vale FISE (de descuento en la compra del balón de gas de 10 kilos) pasará de S/ 20 a S/ 25, con el objetivo de llegar a 800.000 nuevos hogares, afectados por la inflación y el encarecimiento del principal suministro para cocinar. Asimismo, el Ejecutivo modificará la metodología de actualización de banda para el GLP, incrementándose en 3,5% temporalmente.

El dato

Balance. También se aprobó ampliar hasta el 30 de abril el plazo para que las microfinancieras se acojan al Programa de Fortalecimiento Patrimonial. Se amplía, además, la flexibilización del ratio de capital que utilizan las empresas del sistema financiero hasta marzo del 2023.

Medida. Precios de energéticos han subido considerablemente, pero podrían elevarse aún más.