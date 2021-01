Agricultores accederán al FAE-Agro solo con declaración jurada

Debido a las limitaciones que tenían los pequeños agricultores para acceder al Fondo de Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), el Ejecutivo decidió realizar algunos ajustes al reglamento operativo para hacerlo más viable y así pueda beneficiar a las más de 260.000 familias que se dedican a la agricultura.

El cambio que más se destaca es que ahora los pequeños productores podrán solicitar un préstamo con garantía estatal presentando solamente una declaración jurada ante las entidades del sistema financiero o las Cooperativas de Ahorros y Créditos (Coopac).

Y es que antes se les pedía a los productores una serie de requisitos que dificultaba el acceso al crédito, el cual puede ser de hasta S/ 30.000 y con una garantía estatal del 95% o 98% (ver infografía).

Vale acotar que posteriormente se verificará si está cumpliendo con los requisitos. En caso se compruebe fraude o falsedad, se aplicarán responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiera lugar.

También se amplió el universo de potenciales beneficiarios al FAE-Agro. Y es que ahora también podrán acceder aquellos productores que acrediten hasta 10 hectáreas -antes era hasta 5 hectáreas-, además se está incluyendo a las cadenas pecuarias de conejos (con hasta 3.500 animales) y a los productores apícolas (con hasta 300 colmenas).

Asimismo, se está permitiendo que más cajas rurales puedan participar de las subastas del FAE-Agro, que se convocarían desde esta semana.

“Con esta modificación se están ampliando las condiciones para que puedan entrar más cooperativas de ahorro y crédito a este sistema; que son las que están más de la mano del productor para que puedan acceder a este financiamiento”, explicó a La República Augusto Aponte, director general de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, saludó que se hayan realizado ajustes en beneficio del productor. Sin embargo, señaló que aún falta que se habiliten a más cooperativas de ahorro y crédito de todas las regiones para las subastas.

“El tema es que no aparecen [en el reglamento] los requisitos para las Coopac. Nuestra mayor preocupación es que participen en las subastas; la plata está y ya se hace más accesible, pero si eso no llega a la participación de las cajas, no va a llegar al productor”, aseveró Cárdenas.

Acceso a más de un crédito

Otra modificación que se realizó al programa fue que ahora los créditos del FAE-Agro serán revolventes y buscarán garantizar las campañas agrícolas de hasta el 30 de junio del 2022.

Según explicó el funcionario del Midagri, este tipo de crédito permitirá que los productores puedan acceder a más de un préstamo, siempre y cuando haya cancelado la anterior deuda y no haya superado el máximo de los S/ 30.000.

“Si el productor cancela la deuda, automáticamente puede solicitar nuevamente otro crédito en octubre de este año o en enero del 2022; esto va a generar más dinamismo”, detalló Aponte, quien enfatizó que con estos cambios el programa despegará.

Estiman colocar S/ 400 millones

A pesar de que el FAE-Agro cuenta con S/ 2.000 millones, Cofide solo ha logrado colocar S/ 47,5 mllns en tres subastas. Y es que, desde octubre del año pasado, el programa no avanzaba.

Al respecto, Augusto Aponte, director general de la Dirección Agrícola del Midagri, indicó que al ya haberse realizado los ajustes necesarios, comenzará a operar nuevamente y espera que se coloque S/ 400 mllns al término del Gobierno de Sagasti.

Las cifras

S/ 2 mil millones son los recursos que tiene el FAE-Agro.

S/ 30 mil es el monto máximo del crédito que otorga el programa.

