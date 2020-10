Alejandro Werner: “Perú debe acelerar la inversión pública”

La pandemia atrapó a un país con informalidad y un alto nivel de empleo intensivo en contacto físico. Para una recuperación económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el país debe acelerar la ejecución de la inversión pública y mantener algunas medidas de apoyo estatal.

¿Qué relación hay entre el trabajo remoto y el PBI cuando el Perú tenía más empleo intensivo en contacto físico?

Previo a la pandemia, solo el 21% de las empresas contaba con políticas formales de trabajo remoto y el acceso a internet era bajo comparado con otros países de la región. Perú tiene una gran proporción de sectores de la actividad económica y el empleo intensivos en contacto físico. El impacto del aislamiento social obligatorio en el PBI fue mayor que en otras economías de ingreso similar. Es importante que los programas de inversión pública hagan énfasis en cerrar las brechas de infraestructura digital.

Proyectan una caída para el Perú de -13,9%. El país ingresó a la fase 4 de la reactivación económica. En ese contexto, ¿qué puede conllevar a la economía nacional una segunda ola de contagios?

Nuestro escenario central contempla una recuperación sostenida de la actividad económica en el segundo semestre. Además, los avances en tratamiento de la enfermedad por parte de la comunidad médica y científica, una mayor capacidad hospitalaria y el seguimiento de protocolos de bioseguridad permitirían que el país enfrente eventuales rebrotes del virus sin recurrir a cuarentenas generalizadas. Sin embargo, una ola masiva de contagios que amenace con rebasar la capacidad de respuesta del sistema de salud es el principal riesgo a la baja sobre nuestro pronóstico de PBI en el corto plazo.

Las medidas de apoyo estatal que dio el Perú ¿tienen que mantenerse en 2021?

Si bien contemplamos un crecimiento importante de la actividad económica y el empleo en 2021, el panorama es muy incierto. Por tal motivo, desde el Fondo hacemos un llamado para que las políticas de apoyo económico no sean retiradas prematuramente. En particular, Perú debe acelerar la ejecución de su presupuesto de inversión pública para sostener la recuperación económica en los próximos meses. A diferencia de otros países en la región, Perú no enfrenta problemas de sostenibilidad fiscal.

¿Cómo se puede recuperar o qué medidas se necesitan para recuperar el empleo formal, dado que viene aumentando el empleo informal y los sueldos promedios siguen en niveles menores?

A pesar de registrar altas tasas de crecimiento en la última década, Perú ha hecho tímidos avances para contener la informalidad económica. La pandemia ha puesto en evidencia una vez más los grandes costos de la informalidad sobre el aparato productivo y los ciudadanos. En tal sentido, es importante que el país retome una agenda de reformas que, entre otras, reduzcan los costos de formalización y aumenten la productividad laboral.

El estudio del FMI indica que habría una década perdida, dado que se perderá el crecimiento de ingresos real per cápita obtenido hasta 2015 y se recuperaría en 2025.

Esperamos un crecimiento global en 2021 de 5,2%, y de 3,5% en el mediano plazo. El PBI de Perú recuperaría los niveles prepandemia a finales de 2022. El crecimiento previo a 2015 fue derivado de un boom de precios de materias primas que es poco probable que se repita.

