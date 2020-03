Giovanna Prialé: “Es recomendable no moverse de fondo y esperar el efecto rebote tras la crisis”

La presidenta del gremio que agrupa al SPP informó que entre el 19 de diciembre y el 20 de marzo el total de los fondos de pensiones registra una desvalorización de 14,8%.

Situación difícil la que nos toca por la pandemia.

Es una coyuntura compleja no solo por la situación de salud, y claramente la oferta hospitalaria no estaba preparada, sino también porque el 70% de la población que vive en el día a día no puede comerciar e incluso las empresas formales tienen dificultades para generar ingresos. Es un momento de prueba para el país y no solo usar el espacio fiscal, sino establecer canales que permitan que no se rompa la cadena de pagos.

PUEDES VER Exigen lineamientos para proteger derechos de trabajadoras del hogar durante cuarentena

¿A cuánto asciende la caída en la rentabilidad de los fondos de pensiones?

La rentabilidad fue golpeada en estos últimos meses producto de la pandemia, sin duda, pero (en lo que va la pandemia) no es una de las desvalorizaciones más grandes en el sistema comparado con la crisis del 2008, donde la rentabilidad cayó en 24%, pero al año siguiente se recuperó en 34,9%.

¿De qué dependerá la recuperación?

De qué tan rápido se recupere China, pero también de la rapidez en la que nos insertemos en el mercado internacional y de cómo paremos la pandemia.

PUEDES VER Bono de 380 soles: beneficiarios clientes del Banco de la Nación podrán cobrar en cualquier otro banco

Se habla de una caída de S/ 30 mil millones en los fondos. ¿Qué cifras maneja?

Tengo datos por tipo de fondo. Entre el 19 de diciembre y el 20 de marzo, el fondo 0 ganó 0,9%, y los otros fondos tienen resultados negativos: el fondo 1 cayó 12,2%, el fondo 2 cayó 15%, en tanto el fondo 3 descendió 18,4%. En total la desvalorización de los fondos de pensiones es de 14,8%.

Frente a ello el pedido recurrente es liberar los fondos...

Es el pedido de disponer y de un 20%, 25%, etc. de los fondos. No es el objetivo del sistema usar el dinero para algo que no sea pensiones. Se entiende que la coyuntura es particular, en la cual todos tenemos que mojarnos, pero el problema de liberar los fondos es que nuestro mercado financiero y de capitales es muy pequeño, y un movimiento tan grande como ese tendrá impacto directo en la rentabilidad de las carteras y se terminaría erosionando el SPP cuando en los mercados tienen también caídas, y materializando las pérdidas. Es lo que nosotros no queremos que se dé.

PUEDES VER Cancelan proyecto de investigadores de la UNI y UNMSM para lucha contra el coronavirus

¿Qué pasa con quienes retiraron el 95,5% de su dinero?

En el caso de fondos pequeños, cerca del 93% ya lo retiró y en el caso de las personas que tenían sumas grandes, entre 100 mil y 500 mil, el 73% también lo hizo. En el caso de las personas con fondos pequeños que retiraron para comprar un taxi o poner un negocio, están con problemas y tampoco pueden operar porque la paralización de la economía afecta a todos. Entiendo la angustia de las personas que no tienen ingresos ni para comer, pero en este caso hay que ser cuidadosos.

¿Qué hacer?

Hay dos frentes a mirar de cara a un corto y mediano plazo. Se requiere una reforma del Sistema de Pensiones, como en salud que le permita un acceso decente a esos servicios. Me preocupa que se destruya lo que existe (SPP) sin construir una alternativa que permita dar pensión a la mayoría de la población.

PUEDES VER Turismo no podrá recuperarse en años de la crisis del coronavirus

¿Cuántos trabajadores cotizan al sistema?

Hemos logrado incrementar el número de cotizantes. Estaban en 3,1 millones. Lo significativo es que la gente que empezó a aportar tienen sueldos de S/ 930 a S/ 1.500. Probablemente 5 de cada 10 afiliados está por debajo de los S/ 1.500. Nuestro mercado laboral tiene sueldos más achatados y los ingresos por encima de eso aún son muy pequeños. Una economía que no crece no tiene capacidad de generar mano de obra, y la demanda que genera probablemente será con sueldos menores a los que podría tener en otras realidades.

Hay gente que podía cambiarse de fondo dada la situación y no pudieron hacerlo. ¿Por qué rigidez en la norma?

Hay que tener mucha calma y dependerá de la edad del trabajador y del riesgo. En el Perú la regulación permite que una persona que está por jubilarse estando en el fondo 1, por default decida cambiarse al fondo 2 que es un poquito más riesgoso porque las inversiones están en activos fijos y variables. Debe ser una lección para todos, me pongo en el zapato de todos porque no es fácil. Seamos más rigurosos, sigamos las recomendaciones de acuerdo a nuestro ciclo de vida. Una persona que tiene entre 60 y 65 años, que tiene un periodo de recuperación del fondo más chiquito debería entrar en el fondo 1 y no moverse al fondo 2, que va a generar más rentabilidad. Hay gente que quiere moverse, pero si se va cuando hay desvalorización de los fondos de pensiones (14,8%) será difícil. En la medida que la edad lo permita hay que esperar el efecto rebote, tener presente que el fondo 1, el menos riesgoso es el que rebota más rápido en coyunturas complejas como esta, y en el caso del fondo 2, hay que esperar un poquito el rebote. Es recomendable no moverse de fondo y esperar el efecto rebote tras la crisis. Todo esto va a depender mucho de que se descubra pronto la vacuna.

PUEDES VER Martín Vizcarra: Medidas contra el coronavirus tendrán más éxito con el apoyo de regiones

Terminada la crisis sanitaria, ¿en cuánto tiempo se podrían recuperar los fondos?

Va a depender de lo que ocurra con China, que está logrando controlar la pandemia y dependerá qué tan rápido obedezcamos la cuarentena y nos podamos insertar en el mercado internacional. Estos primeros meses van a ser complejos, marzo, abril, probablemente mayo. Esperaría que a partir del segundo semestre la situación económica comience a revertirse, lo que dependerá también de lo que haga Estados Unidos. Esperaría que sea en junio, julio o el último trimestre del año.

Debe ir acompañado del paquete reactivador.

De un paquete de política económica reactivadora que creo que sí es posible hacerlo. Además es posible, con apoyo del SPP, construir un fondo para atender a las pequeñas empresas a través de la compra de facturas y con ello generarle liquidez a esas empresas para que no sientan la caída de la demanda y no genere una contracción en la oferta y un rompimiento en la cadena de pagos que nadie quiere. Los fondos de las AFP se podrían convertir en herramienta para ayudar a que la economía pueda salir más rápido de la situación en la que se encuentra luego de que termine esta pandemia.