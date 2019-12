CADE 2019 fue remecida por tensión judicial que involucra a empresarios

La 58ª edición de la CADE 2019 fue peculiar. El pasado miércoles 27 de noviembre, mientras la presidenta de IPAE, Elena Conterno, daba el discurso de inauguración, el Equipo Especial Lava Jato continuaba interrogando a empresarios por aportes anónimos a Fuerza Popular en la campaña 2011. Conterno, por eso, cuestionó las malas prácticas del sector privado.

“Este hecho empaña a todo el empresariado. Y hoy, al iniciar esta CADE, quiero decir que rechazamos todo acto sin transparencia y esperamos que no vuelva a suceder jamás”, sostuvo. Luego de su ponencia, en diálogo con La República, Conterno afirmó que respalda la labor del Equipo Especial, respecto a la detección de financiamiento poco transparente de compañías a organizaciones políticas.

Tal discurso ameritaba una autocrítica de la presidenta de la Confiep, María Isabel León. El domingo 24 de noviembre, ante ‘Cuarto Poder’, León había insistido en que los US$ 2 millones que captó su gremio en el 2011 no fue para apoyar al fujimorismo, sino para fomentar el libre mercado. Por ese año, como se sabe, su antecesor era Ricardo Briceño, sindicado por el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata de haber recibido dinero ilícito en ese proceso electoral para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori. En la CADE 2019, este diario buscó entrevistar a Isabel León. Pero la respuesta fue negativa. “No va a declarar a la prensa”, respondieron sus asesores.

El jueves, cuando le tocaba exponer a la titular de la Confiep, el tema a abordar era la lucha contra la corrupción. La agenda había programado que el presidente Vizcarra participaría para la clausura de la convención; pero decidió adelantarse. Iba a participar del plenario anticorrupción.

Vizcarra llegó al mediodía al evento empresarial. La recibió Isabel León en el auditorio. Y, entonces, la presidenta de Confiep, luego de saludar al presidente, subió al podio. “Tengo que empezar con una disculpa. No me siento con la fortaleza y capaz de venir acá a hablarles de lucha contra la corrupción. Pero estoy aquí. A pesar de no haber tenido la culpa, lo asumo”, expresó.

Los empresarios la aplaudieron. Isabel León siguió su discurso refiriéndose al aporte millonario y en efectivo del Grupo Credicorp al fujimorismo. “Tengo tres millones 650 mil razones para pedir a estos empresarios que den un paso al costado, por su país, por la ética”, manifestó. Con ello, indirectamente, demandaba al presidente de Credicorp, Dionisio Romero, dejar su cargo.

Media hora después a tales palabras, el jefe del Estado se dirigió a los ejecutivos presentes. “Si hay denuncias en cualquier poder del Estado o en el sector privado, estas deben ser investigadas a fondo, sin blindajes ni distinciones. Es la única manera de que una democracia sólida funcione”, enfatizó.

Para el mandatario, la economía de libre mercado “no tolera el aprovechamiento que hacen pequeños grupos (empresariales) de la ley” y existen partidos políticos sin legitimidad.

Posterior a ello, Vizcarra, León y Conterno se estrecharon la mano. Hasta ahí parecía que en la CADE 2019 no iban a trascender turbulencias. El penúltimo día su edición había concluido con autocríticas valiosas.

Sin embargo, al día siguiente, temprano en Lima, el fiscal José Domingo Pérez allanó la sede de la Confiep para encontrar documentación relacionada al partido fujimorista y su financiamiento. Isabel León, quien iba a participar de la clausura del evento, abandonó el Hotel Hilton de Paracas y subió a un vehículo negro. Al ser abordada por la prensa, cuestionó la labor del Ministerio Público: “Ayer declaramos, justicia sí, excesos no […] Me van a disculpar, cuando tome conocimiento de las cosas incautadas, vamos a declarar”. Y partió a la capital para estar presente en la diligencia de Pérez Gómez.

Al final, la clausura solo estuvo a cargo de Conterno y el presidente de la CADE, Luis Estrada. Si no hay medidas concretas del empresariado para evitar la corrupción, los temas tratados solo quedarán en autorreflexión, pero no en resultados.

“Distribución equitativa genera bienestar”

- Al cierre del evento, el presidente de la CADE, Luis Estrada, consideró necesario entender el rol social de todos los actores en el país.

- “Con economía de mercado lo podemos hacer. Debemos tomar conciencia de que el sector privado debe ser consciente de su rol social. Una distribución equitativa crea y genera bienestar. Tengamos eso en la cabeza”, dijo.

- Asimismo, dijo que la economía social de mercado “está consignada en la Constitución” y tiene los recursos para eliminar la pobreza. “El elemento clave es la solidaridad”, aseveró.