Petroperú recibe premio por préstamo sindicado para refinería Talara

Petroperú recibió el Permio Latin American Dowstream Oil & Gas Transaction of the Year por el préstamo sindicado de US$ 1.300 millones con garantía de CESCE de España, compañía que gestiona créditos comerciales, para el financiamiento parcial del Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT).

El premio fue concedido por IJGlobal Projecto Finance & Infrastructure Journal el 14 de marzo pasado en la ciudad de Nueva York.

La selección de las operaciones ganadoras se realiza a través de un riguroso proceso de postulación y evaluación a cargo de cuatro paneles regionales de jueces y referencias del mercado, así como los rankings de avances y logros anuales de las instituciones participantes del proyecto elegido.

Gracias al manejo integral de la empresa bajo los más altos estándares internacionales, Petroperú ha obtenido el reconocimiento del mercado financiero internacional obteniendo tasas de interés muy favorables para sus financiamientos.

El PMRT viene siendo desarrollado con fondos propios, y se acelerará con este ingreso de los US$ 1.300 millones.