Estos son los motivos por los que más renuncian los millennials a sus trabajos

¿Qué lleva a los millennials a renunciar a sus trabajos? Un estudio de Deloitte a personas nacidas entre 1981 y 1995, que conforman el 35 % de la fuerza laboral del mundo, reveló los principales motivos.

Desmotivación. Los millennials no solo identifican a alguien que no es productivo, sino como alguien que desmotiva el trabajo en equipo. La situación empeora si esta persona se desempeña como líder.

Otro factor es que crecieron creyendo que podían generar un cambio, por lo que los trabajos mecánicos, repetitivos y poco relevantes los terminan frustrando en poco tiempo.

Además, los millennials necesitan sentir que están en un espacio que propicie las ideas innovadoras y contar con un jefe flexible e inspirador, un equipo de trabajo diverso y la menor cantidad de procesos burocráticos posible.

Otras de sus prioridades son trabajar en horarios flexibles, con posibilidad de trabajar desde casa y de modificar procedimientos.

“Los jóvenes no son ajenos a la realidad social y ambiental que los rodea; se preocupan, además de por su bienestar personal, por generar un impacto positivo en su entorno. Por lo tanto, si trabajan en una empresa que no lleva a cabo acciones de responsabilidad social o que no es coherente con sus valores y prácticas, difícilmente se pondrán la camiseta”, señaló la investigación.