Precio del cobre redujo resultados de la balanza comercial para este año

Los menores precios de los metales, principalmente del cobre, incidieron en una menor proyección del superávit de la balanza comercial para este año, es decir, de los resultados de las exportaciones e importaciones del país. Si en junio pasado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que dicha balanza cerraría en US$ 9 mil 25 millones este año, ahora en setiembre la estimación se redujo a US$ 6 mil 944 millones, según el último informe de inflación del BCRP.

Así, el valor de las exportaciones crecerá en promedio 7,4% este año.

Al respecto, Julio Velarde, presidente del BCRP, señaló que el resultado es producto de una menor exportación de productos tradicionales que cerrará en -1%. La explicación es la caída del precio del cobre, el metal que más exporta nuestro país, cuyo valor desde junio cayó en 15% situándose en US$ 2,67 hasta la semana pasada.

No obstante, el balance comercial peruano estará alentado por los mejores envíos de productos no tradicionales que crecerán más de 5 puntos que el cierre del 2017, logrando un avance de 13,3%. Este subsector estará liderado por las agroexportaciones, con productos como el arándano, que ubica al Perú como su segundo exportador.

"Además de envíos de palta hass, uvas y otros", resaltó Velarde, quien agregó que hace un año no figuraban en su radar.

Cabe señalar que en los últimos 12 meses, a julio del 2018, la balanza comercial sumó US$ 8,2 mil millones.

"Al comienzo sentíamos temor por una posible caída del mercado chino por la guerra comercial, que iba a afectar la demanda de commodities, ahora más bien esos temores están disminuyendo y es lo que explica en parte las correcciones del precio del cobre", acotó Velarde.

No obstante, la proyección de la balanza comercial podría caer en casi el doble el próximo año. Según una primera proyección del BCR a junio, en el 2019 la balanza comercial cerraría en US$ 10 mil 11 millones, pero en su último informe, esta estimación cierra solo en US$ 5 mil 794 millones. La explicación: el menor crecimiento mundial que moderará los envíos de productos no tradicionales y lo ubicaría solo en una tasa de crecimiento de 6,3%.

Precio del metal rojo

A pesar de varias semanas en caída, ayer el precio del cobre subió su valor en 4% (US$ 2,81 la libra).

Al respecto, el BCRP espera que este y otros metales se recuperen en setiembre por la mayor demanda de autos eléctricos que varios países buscan implementar.❧

Economía crecería 4% y ya no 4,2%