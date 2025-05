Inti Briones: "Una de las cosas que hace que un país sea visible es su cinematografía"

Antes de la pandemia, en el Festival de Cine de Cannes se estrenó una película peruana que tiene más de cuarenta premios. La directora, Melina León, tardó 10 años en la realización de Canción sin nombre y tuvo como director de fotografía a Inti Briones, quien había sido reconocido en un ranking de la revista Variety. El filme en blanco y negro, que aborda la investigación de tráfico de niños en Perú de los años 80 fue la primera cinta nacional que se estrenó en Netflix. “Los cineastas tenemos espíritu resiliente”, nos comentó Briones en la alfombra roja de los últimos Premios Platino en Madrid.

El director de fotografía llegó como nominado por la cinta guatemalteca, Rita, que, basándose en un hecho real, la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar del Estado, narra una historia sobre la vulnerabilidad y la búsqueda de los sueños. “Sería lindísimo que se estrene en el Festival de Cine de Lima porque hay que verla en los cines. Es una película con un formato largo, único en su especie, porque necesitábamos retratar a muchas niñas con alas, como un film fantasy”.

Recordando una cinta como Canción sin nombre y al cine peruano en los festivales, la prensa internacional en Cannes la ubicó en un ranking. ¿Qué faltó para los Óscar?

Yo creo que este tipo de nominaciones son como una constelación, ¿no? Y lo que nos fue pasando es que, incluso, no alcanzamos a estrenar la película en Perú porque llegó la pandemia. Para los Óscar tú tienes que hacer un montón de protocolos y nosotros estábamos ‘más o menos’ porque es una película independiente, hecha a pulso, ¿no? No tiene tantos recursos y tantas posibilidades como para ser una muy buena gestión para presentar la película, por ejemplo, a la Academia. La pandemia nos golpeó bastante.

Rodaje. León junto a Pamela Mendoza Arpi en Lima. Foto: difusión

Cuando entrevistamos a Melina León, nos dijo que, de alguna forma, por falta de apoyo del Estado, llegaron tarde a la campaña en Estados Unidos. Otros países ya tenían una ‘maquinaria’ de publicidad. ¿En ese proceso se puede perder una candidatura?

Claro, sí, porque tienen protocolos y, si uno falla, naturalmente, quedas fuera de juego. En ese momento, el Estado, el gobierno, todavía estaba en un proceso de aprendizaje de cómo hay que ser efectivos, precisos. Entonces, sí, faltó eso porque, efectivamente, cuando estábamos como “bueno, tenemos las posibilidades”, pues ya la carrera estaba lejos. Hace más de 10 años, ninguna película peruana es nominada al Óscar.

Hablando de la voluntad de los gobiernos, ¿cómo recibiste la noticia de que, el Congreso aprobó la nueva ley de cine?

Ese es un golpe bajo no solo a la cinematografía, sino que es un golpe bajo a la cultura y también a lo que significa vender Perú como un país que es turístico, donde se pueden hacer negocios. Es un golpe duro para la imagen país. Ahora las películas, por ejemplo, de los departamentos van a tener más dificultades para hacerse. Por lo tanto, la calidad de las películas puede verse afectada. Entonces, es un golpe para la identidad de Perú, bueno, parece que quienes estimularon esta nueva ley no quieren identidad. Ya, ok, está bien, no quieren, pero ellos mismos se están dando, como dicen en Brasil, un tiro en el pie, porque una de las cosas que hace que un país sea visible es su cinematografía.

Algunos productores peruanos ven “un lado bueno” a esta ley porque consideran que es una forma de atraer inversión, hacer coproducciones y creen que no hay censura.

Para mí, más que el asunto de censura, es que ya la ley anterior tenía muchas dificultades. Se tenían que hacer modificaciones para mejorarla. Esta nueva ley lo que trae es, efectivamente, un poco de capacidad de negocio, pero es un negocio muy pequeño. Perú no tiene una gran industria. El gran problema es que la ley no está hecha para que se transforme en un país donde se pueda desarrollar una industria cinematográfica.

¿Es un retroceso?

Es un retroceso, definitivamente. Porque el cine es arte, pero necesita demasiados elementos industriales. Tienes que contratar equipos, hoteles, miles de cosas. Si esa pequeña industria no tiene el estímulo del Estado, pasa lo mismo que con lo de los Óscar. Si no hay una voluntad política, entonces Perú no va a ir a los Óscar. Si nosotros queremos ir a los Óscar, tiene que haber una voluntad del país. Esta ley no es clara en esa voluntad, no se ve. Evidentemente, el hecho de que alguien pueda decidir si esta película no se va a exhibir porque no le gusta el tema es grave.

Coincide, además, con un año en que el cine peruano ganó premios importantes, como en Berlín.

Claro, en base a lo que conversábamos, es un momento que es el resultado de políticas pasadas. Vamos a ver qué nos pasa hacia adelante con estas nuevas políticas. Yo creo que, por eso, el tema no es reclamar solo sobre la censura, que es un problema en sí mismo, porque se le cortan las alas a los peruanos para hablar con propiedad de las cosas que les están pasando, de su propia identidad. Películas como Rosa Chumbe, El Mudo, Canción sin nombre, Casadentro, Yana-Wara son todas muy diversas. ¿Cómo queremos definir qué está bien y qué no está bien dentro de esa diversidad? Solo lo sabemos cuando las películas salen, son vistas y son aplaudidas por el mundo. Todas las que he nombrado, son películas que, gracias a ciertas políticas, fue posible que existieran con esa libertad de poder expresarse. Es esencial poder expresarnos con libertad.

¿De qué se trata tu próximo proyecto en Brasil?

Estoy terminando ahora una película que se llama Funky, que es sobre la música funky en las favelas. Es una historia muy bonita de una cantante mujer, lo que es muy particular, porque las canciones de funky son bastantes sexistas y muy de hombres, entonces es la vuelta de cómo las mujeres han reconquistado este espacio.