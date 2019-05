“Bartra se deleita en su rol de dominatriz política”

Una caricatura en la que una dominatriz muy parecida a Rosa Bartra daba de latigazos a un aterrado Salvador del Solar revolvió esta semana el cotarro político. ¿El culpable? ¡Cuando no! Carlos Tovar, "Carlín", nuestro incorregible caricaturista. El linchamiento no se hizo esperar. Desde una anémica movilización a las puertas del diario hasta insultos de la trolería aprofujimorista, pasando por deslindes de voceras feministas. En esta entrevista, Carlín habla de su última escaramuza con el poder. Y no deja títere con cabeza.

Te han acusado de misógino por caricaturizar a Rosa Bartra como la dominatriz de Salvador del Solar. ¿Te excediste?

No creo. He reflexionado y llegado a la conclusión de que la caricatura es ofensiva para las dominatrices, no para la congresista.

¿Ha habido alguna crítica que te haya hecho reflexionar?

No reflexionar, pero me ha entristecido que algunas periodistas crean que esto es misógino, porque no lo es. Una mala costumbre es poner a mujeres políticas en situaciones sexuales, pero, en este caso, ambos personajes están en una actividad sexual y el que queda peor parado, más bien, es el premier, como ha dicho Mirko Lauer. Ella no, porque no está en una situación de violencia. Al contrario.

Los conservadores ya te odiaban, pero ahora se suman las feministas, que siempre te tuvieron como un aliado natural…

Yo de hecho soy feminista. Por ejemplo, lo de Arlette Contreras (que lo criticó) me sorprendió, porque he hecho caricaturas sobre su caso y estoy totalmente con ella, con la causa feminista, con la paridad y todo. Cuando se empieza a tomar el humor a la tremenda es un poco difícil contraargumentar. Mi caricatura es irrespetuosa, por supuesto, y es a propósito. Entonces, si alguien dice “esto es una falta de respeto”, ¿qué vas a decir?

Te lo deben preguntar a menudo, ¿cuál es el límite del humor?

El humor puede ser vehículo de prejuicios raciales y una serie de cosas, como vemos en televisión. Eso es algo que trato de no hacer: vulnerar a gente vulnerable. Pero el límite también es tener una base en la realidad. O sea, trato de ver que la información sea confiable para hacer la caricatura. En este caso, la metáfora…

¿La caricatura de Bartra es una metáfora?

Es una metáfora, algo que parece no entender la gente. Y la metáfora para mí es perfecta, porque siento que Bartra se deleita en su rol de dominatriz política: al día siguiente de que va el premier a entrevistarse con las bancadas y crear un clima de diálogo, ella sale a la televisión a decirle que está desinformado, que miente, que sus proyectos son un mamarracho. Realmente le gusta ese rol. La metáfora visual es perfecta. No me arrepiento en absoluto.

¿Es idea mía o, de la fauna política actual, Rosa Bartra es tu personaje caricaturizable favorito?

Sí, justo ayer comentaba que se está convirtiendo en el personaje del período político. Como en una época era Paco Belaúnde y, en otra, la propia Eliane Karp, un gran personaje, o Popy Olivera… Son personajes que se destacan.

Quienes te seguimos, vemos que tus caricaturas de García, PPK, Toledo son redondas, pero Humala, Vizcarra o Salvador del Solar no llegan a cuajar. ¿Por qué?

Sí, siento que en algunos personajes me cuesta el parecido. Rosa Bartra ha ido evolucionando porque uno va descubriendo rasgos cuando avanza. Hay personajes sosos, que no tienen gracia…

¿Vizcarra y Salvador del Solar son sosos?

No son tan caricaturizables todavía. Físicamente, Vizcarra es muy caricaturizable, pero no tiene tanta punta humorística. Hay personajes que causan gracia desde que aparecen. Hay fujimoristas notables. Y no solo Bartra, sino Beteta o Tubino, que también hablan disparates. Uy, ¡Galarreta y Becerril son personajes fantásticos!

Todos los presidentes están metidos en la corrupción… ¿Por qué ninguno pudo abstraerse?

Es el auge del dinero. Esto llegó a su punto cumbre en el período de Alan García, cuando los precios de los minerales estaban por las nubes. ¡Llovía dinero al Estado! Entonces, estas empresas brasileñas dijeron: “Acá hay este dinero, tenemos que hacer que el Estado lo gaste y lo gaste con nosotros”. Se acercan y empiezan a presentar proyectos, algunos completamente inútiles, como la Carretera Interoceánica, y los venden, no solo al gobierno, sino a la población del sur y la ilusionan.

Pero sorprende que todos se hayan corrompido…

La otra cosa que también juega acá es la crisis del sistema político. Porque, como no hay partidos, lo que hay son franquicias y se construyen alrededor de caudillos aventureros -Alan podría decirse que no, porque es de un partido, pero gobernó como un aventurero más- que llegan con apoyo de gente y, apenas llegan, empiezan a deshacerse de todos y crean una argolla familiar y amical muy pequeña para manejar todo.

García era considerado el político más astuto y de pronto se suicida.. ¿Qué lo movió?

De cierta forma, hay un poco de astucia en eso, porque deja un margen de duda. Para mí no hay ningún margen, él estaba involucrado y las pruebas iban a seguir apareciendo, pero para sus seguidores sí. Sabiéndose culpable, le conviene más la confusión para la posteridad. Para no quedar en los libros de historia como un delincuente que fue condenado, patea el tablero. Ahí juega también su soberbia, su narcisismo infinito, su ego colosal.

Tú apoyaste la no revocatoria. ¿Cuándo dejaste de creer en la honestidad de Susana Villarán?

Recién dudé cuando empezaron a aparecer las noticias de que le habían dado dinero. Yo pensaba que era honesta. Honesta en cuestiones de dinero, porque políticamente ya era largamente una gran tránsfuga. Ya hace tiempo que dejó de ser de izquierda, como lo ha dicho Nelson Manrique. Eso lo tenía yo claro. Pero no pensé que además fuera corrupta, como de hecho ha sido demostrado.

¿Lo ocurrido con Villarán ha dañado al resto de la izquierda?

Yo me resisto a creer que tenga que hacerle daño a la izquierda. Ella ya había abandonado la izquierda en el mismo momento en que empezó a recibir el dinero para su campaña de no revocatoria, creando un grupo que manejaba este dinero al margen de su partido. ¿La izquierda debe ser responsable por eso? No. La izquierda sería responsable si ella siguiera militando en la izquierda y se corrompiera.

Del otro lado está Verónika Mendoza en conversaciones con radicales como (Vladimir) Cerrón.

Yo no comparto ese acercamiento. No sé a qué apunta. Puedo suponer que, como no tiene inscripción, tiene que buscar con quién ir si es que va (el 2021). Y que tengan inscripción hay dos: uno es Yehude Simon y el otro, Cerrón.

¿Pero eso implica pactar con un extremista como Cerrón, que, además, es conservador...?

Pero vamos primero a la necesidad: en cualquiera de los dos casos, si tú no tienes inscripción y vas a pactar con alguien que la tiene, estás expuesto a los peligros que eso trae. ¿Cómo te garantiza el que tiene inscripción que va a respetar los acuerdos? Es difícil, pero, entre los dos, si tuviera que escoger, escogería a Simon. Es de centro izquierda, tiene trayectoria, no es un corrupto y no es el responsable del Baguazo. Políticamente sí, le tocó estar ahí, pero no estuvo en las decisiones.

Vizcarra subió en las encuestas pechando al fujimorismo y ahora pareciera haber retrocedido. ¿Qué pasa?

Sintomáticamente, me parece que se ha asustado y se ha replegado cuando le han empezado a sacar las cosas de Moquegua. Entonces, me parece que algún rabo de paja tiene, porque, si no, no se explica que se deje asustar tanto.

Sobre todo, habiéndole funcionado tan bien la confrontación.

Eso. Sospecho que hay algún rabo de paja. No es políticamente conveniente decirlo ahora, pero yo no tengo por qué cuidarme, porque el presidente tiene inmunidad hasta que termine su mandato, pero él tal vez esté pensando: “Voy a terminar mi gobierno, pero después me van a caer encima”. Esto es una hipótesis, una conjetura.

Sin embargo, su gesto de ir al Congreso…

Es que como todo el mundo le empieza a decir “ya, pues, qué pasa, Vizcarra, haz algo”, él decide salir, pero es un poco empujado...

¿Se puede esperar más de él?

Sí, podríamos esperar que dé la pelea, ¿no? Por último, si tiene algún rabo de paja, eso se verá después del 2021, pero por lo menos podría hacer un buen gobierno y lograr ciertos objetivos y reformas.

Hay analistas que dicen que, tras el debilitamiento que siguió a la carcelería de Keiko, el fujimorismo se está reconstituyendo…

Sí, de hecho. Ahí sí me parece que falló Vizcarra, porque él ha debido buscar una alianza con Daniel Salaverry, en el mejor momento de Salaverry. Pero ahora Salaverry también está debilitado, porque no ha logrado ni formar una bancada. Más bien se ha reconstituido la bancada de los topos comandados por Sheput, Violeta… Los neo fujimoristas, como dicen ahora, se han reconstituido con unos personajes horrorosos, como el pastor Rosas u Olaechea, que son la ultra, ultra, ultra derecha.

Muchos dicen que este es el espacio para que aparezca un Bolsonaro peruano… ¿Lo ves posible?

No, no creo.

Pero hay una fuerza conservadora de tinte religioso con peso político...

Eso es verdad: tienen un peso político creciente, pero están representados ya en el fujimorismo. Ese es el volumen que tienen. No creo que pasen de eso. Por supuesto que puede aparecer un candidato...

Se habla de Phillip Butters…

Sí, sí. No descartemos eso: el tipo de candidato esperpéntico, desvergonzado que podría encarnar eso. Bueno, y de verdad, con un veinte por ciento, podría pasar a una segunda vuelta, pero no ganaría. No es la misma situación que en Brasil. El candidato que gane, como el sistema político está desprestigiado, y se ha venido repitiendo en las últimas elecciones, va a ser uno que entre por los palos.

El outsider que todo el mundo espera y teme.

Puede ser un outsider, pero también un insider que viene un poco retrasado y entra de atropellada al final. Siempre está pasando eso. ¿Quiénes van a ser? Puede ser un tipo Bolsonaro o Butters, pero también un Salvador del Solar o alguien de ese perfil de centro, liberal. Como han dicho algunos, alguien del frente paniagüista, el frente de centro izquierda, que es el que ha ganado repetidamente…

El que ha puesto presidentes.

Sí. Lo ha puesto a Kuczynski al final, ¿no? Pero es el frente centro izquierda. O el antifujimorismo. Ese es el que tendría mejores posibilidades de ganar. Un candidato de derecha, en el Perú, no lo creo.