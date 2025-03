Alianza Lima tendrá un interesante desafío en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En el sorteo llevado a cabo este lunes, los íntimos conocieron que jugarán en el grupo D contra Sao Paulo, Libertad y Talleres. De estos tres rivales, el que se perfila como favorito para terminar primero es el Tricolor, tres veces campeón del certamen.

Los hinchas del conjunto paulista también se sienten ampliamente favoritos. En redes sociales, los 'torcedores' expresaron su conformidad con lo que consideraron un "grupo fácil" e instaron al equipo a no pasar contratiempos para clasificar a la siguiente ronda (octavos de final).

¿Qué dijeron los hinchas de Sao Paulo sobre Alianza Lima y sus otros rivales?

En la red social X, los simpatizantes de Sao Paulo celebraron el no tener que viajar a alguna ciudad de altura ni tener que recorrer grandes distancias. La mayoría de internautas coincidieron en que ni Alianza Lima ni Libertad significaban una gran amenaza, aunque algunos sí se mostraron algo alertas por Talleres.

"No hay gran altitud, Lima alcanza un máximo de 1.000 metros", "Talleres da trabajo", "Los equipos paraguayos y peruanos siempre están un nivel por debajo", "Un buen grupo, nada de altitud y el viaje más largo es hasta Perú", "¡Es obligatorio hacer 18 puntos!", "Obligatorio clasificar primeros, grupo fácil", "Tiene que ganarle a todos por goleada", "Grupo tranquilo, podemos garantizar una mejor campaña", "Qué grupo tan aburrido", "Grupo extremadamente accesible, cualquier cosa que no sea el primer lugar es una vergüenza", "Si no logran puntuar de visitante contra Alianza Lima, se acabó", fueron algunas de las respuestas a la publicación hecha en la cuenta oficial del club brasileño.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sao Paulo por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre Alianza Lima y Sao Paulo se jugará primero en Brasil, por la fecha 2 del grupo D, entre el martes 8 y jueves 10 de abril. La vuelta, en Perú, se disputará entre el martes 6 y jueves 8 de mayo, por la jornada 4.