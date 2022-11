José Bellina responde sobre Horacio Calcaterra y una eventual llegada a Alianza Lima

Alianza Lima salió bicampeón del fútbol peruano. Todos en Matute celebraron, pero la gerencia deportiva liderada por José Bellina festejó poco, ya que deben planificar lo que será el 2023. Se conoció que 11 jugadores dejarían La Victoria para el siguiente año y por ello deberán buscar refuerzos pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores. Un nombre que podría gustar sería Horacio Calcaterra.

Justamente, Bellina habló sobre ‘Calca’, jugador que acabó contrato con Sporting Cristal y que sorpresivamente decidió no continuar en el Rímac. El gerente deportivo de los blanquiazules respondió sobre una eventual llegada del futbolista argentino-peruano.

“Conozco a ‘Calca’. Tengo una buena relación con él y es un tremendo jugador. Es de selección. Si analizo un poco el plantel de Alianza Lima, pensando un poco en el esquema que proyectamos de jugar con un volante central y dos interiores, con Jairo (Concha) y Pablo (Lavandeira) son posiciones ocupadas. Pero tenemos que ver la manera de que haya competencia interna”, expresó en el programa “Al ángulo”.

Como se recuerda, José Bellina y Horacio Calcaterra coincidieron en Sporting Cristal entre 2019 y 2020. Tras ello, el gerente deportivo fue contratado por Alianza Lima, club donde trabaja en la actualidad.

Presidente de Cristal se pronunció sobre la salida de Calcaterra

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló con la prensa para dar explicaciones sobre la salida de Horacio Calcaterra del cuadro celeste.