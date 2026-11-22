Es falso que el estadio Alberto Gallardo haya sufrido daños por el sismo y que se cancelara el partido de Sporting Cristal Las imágenes viralizadas fueron generadas con inteligencia artificial y el encuentro entre Sporting Cristal y Cienciano no fue cancelado.

LO FALSO:

Las imágenes muestran daños en el estadio Alberto Gallardo ocasionados por el reciente sismo que se sintió en Lima, lo que habría provocado la cancelación del partido entre Sporting Cristal y Cienciano.

LO VERDADERO:

Las imágenes que muestran supuestos daños en el estadio Alberto Gallardo fueron generadas con inteligencia artificial y no corresponden a fotografías reales del recinto deportivo.

Herramientas especializadas en la detección de contenido sintético identificaron indicios de generación mediante inteligencia artificial.

Los comunicados oficiales de Sporting Cristal y Cienciano confirmaron que el partido se mantiene programado en la fecha y hora establecidas.

En redes sociales se viralizaron publicaciones que muestran supuestos daños en el estadio Alberto Gallardo tras el reciente sismo que se sintió en Lima. A partir de estas imágenes, algunos usuarios aseguran que el recinto deportivo habría sufrido afectaciones y que, como consecuencia, se cancelaría el partido que Sporting Cristal disputará ante Cienciano. Además, algunas de las publicaciones emplean una plantilla gráfica similar a la del diario deportivo Líbero, lo que les da una apariencia de noticia periodística y puede inducir a los usuarios a creer que la información fue difundida por dicho medio.

Publicación viral (01/02). Foto: Facebook

Publicación viral (02/02). Foto: Facebook

Línea gráfica de Líbero. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 480 ‘Me gusta’, 96 comentarios y ha sido compartida en 17 ocasiones.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Sin embargo, los comunicados oficiales de Sporting Cristal y Cienciano confirmaron que el encuentro entre ambos equipos se mantiene programado en la fecha y hora establecidas, descartando una posible cancelación. Por tanto, es falso que el partido haya sido suspendido debido a supuestos daños en el estadio Alberto Gallardo tras el reciente sismo.

Sporting Cristal confirmando el partido. Foto: Facebook

Cienciano confirmando el partido de hoy. Foto: Facebook

Para comprobar la autenticidad del material, las imágenes difundidas fueron analizadas mediante tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial: SynthID, Hive Moderation y Sightengine. Los resultados identificaron indicios de generación artificial, por lo que se determinó que no corresponden a fotografías reales del estadio Alberto Gallardo. En ese sentido, el material no constituye evidencia de daños ocasionados por el reciente sismo que se sintió en Lima.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En conclusión, es falso que el estadio Alberto Gallardo haya sufrido daños a causa del reciente sismo que se sintió en Lima y que, por ese motivo, se haya cancelado el partido entre Sporting Cristal y Cienciano. Las imágenes viralizadas fueron generadas con inteligencia artificial, mientras que los comunicados oficiales de ambos clubes confirmaron que el encuentro se mantiene programado en la fecha y hora establecidas.