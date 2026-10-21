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Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Garcilaso de la Vega en uno de los duelos del sábado por la jornada 13 del Torneo Clausura.

Sporting Cristal enfrenta a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal enfrenta a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
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Sporting Cristal busca mantener el liderato del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a la espera de conseguir un triunfo que lo mantenga en el primer lugar de la tabla. Los celestes cuentan con 25 puntos, al igual que Sport Huancayo.

Cusco FC se encuentra en el noveno puesto con 18 puntos. Los últimos resultados han hecho que se aleje de la lucha por el Clausura, pero de ganarle a Sporting Cristal, podría ponerse cerca de los líderes. Los cusqueños ya saben lo que es vencer al cuadro rimense jugando como locales; por lo tanto, se espera un gran duelo.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal - Cusco FC?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 24 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal - Cusco FC?

El encuentro arrancará a las 3.15 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.
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¿En qué canal ver Sporting Cristal - Cusco FC?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cusco FC por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal - Cusco FC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cusco FC sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (3,85), empate (3,55), gana Cusco FC (1,85)
  • Betano: gana Sporting Cristal (3,70), empate (3,65), gana Cusco FC (1,93)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (3,50), empate (3,60), gana Cusco FC (1,91)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (3,58), empate (3,48), gana Cusco FC (1,95)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (3,60), empate (3,75), gana Cusco FC (1,90)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (3,75), empate (3,66), gana Cusco FC (1,96).

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