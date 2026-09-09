Hoy es un desierto, pero hace 62 millones de años estaba cubierto por un mar lleno de peces: el hallazgo que sorprende a los científicos

El Desierto Oriental de Egipto, hoy árido, fue un mar cálido hace 62,2 millones de años. | Foto: El confidencial

El Desierto Oriental de Egipto, hoy árido, fue un mar cálido hace 62,2 millones de años. | Foto: El confidencial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Actualmente, el Desierto Oriental de Egipto es una de las regiones más áridas del norte de África, pero su paisaje actual oculta una historia completamente diferente. Hace unos 62,2 millones de años, esta zona estaba cubierta por un mar cálido y poco profundo repleto de peces.

La prueba se encuentra en Qreiya 3, un yacimiento donde los investigadores han recuperado cerca de 500 fósiles excepcionalmente conservados. Muchos mantienen sus esqueletos articulados y permiten reconstruir cómo era la vida marina apenas unos millones de años después de la extinción de los dinosaurios.

Fósil de un animal marino encontrado en el desierto de Egipto.

Casi 500 fósiles revelan el antiguo mar de Egipto

Los fósiles encontrados pertenecen a al menos 21 grupos de peces con aletas radiadas, distribuidos en nueve órdenes diferentes. Entre ellos aparecen formas relacionadas con linajes que actualmente incluyen a los atunes, jureles, caballas, peces luna y peces pipa.

La conservación de estos ejemplares es especialmente valiosa porque muchos conservan buena parte de su anatomía, algo poco habitual en el registro fósil. Gracias a ello, los científicos pueden estudiar sus aletas, mandíbulas y proporciones corporales para reconstruir aquel ecosistema marino.

El equipo de arqueologos ha encontrado muchos restos.

Una ventana a la recuperación de los océanos tras los dinosaurios

La antigüedad del yacimiento convierte este descubrimiento en una pieza importante para comprender qué ocurrió con los ecosistemas marinos después de la extinción del Cretácico-Paleógeno. Qreiya 3 se formó apenas unos 4 millones de años después del acontecimiento que acabó con los dinosaurios no avianos.

Además de los peces óseos, los investigadores encontraron restos de tiburones y rayas, aunque en menor cantidad. La diversidad de especies sugiere que aquel mar ya albergaba un ecosistema complejo, mientras el planeta recuperaba progresivamente su biodiversidad tras una de sus mayores extinciones.