HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Mirtha Vásquez en vivo y EE. UU. y China se pelean por el Perú | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Hoy es un desierto, pero hace 62 millones de años estaba cubierto por un mar lleno de peces: el hallazgo que sorprende a los científicos

El yacimiento es crucial para entender la recuperación de los océanos postcretácico-paleógeno. Los hallazgos también incluyen tiburones y rayas, evidenciando un ecosistema marino complejo.

El Desierto Oriental de Egipto, hoy árido, fue un mar cálido hace 62,2 millones de años.
El Desierto Oriental de Egipto, hoy árido, fue un mar cálido hace 62,2 millones de años. | Foto: El confidencial
Escuchar
Resumen
Compartir

Actualmente, el Desierto Oriental de Egipto es una de las regiones más áridas del norte de África, pero su paisaje actual oculta una historia completamente diferente. Hace unos 62,2 millones de años, esta zona estaba cubierta por un mar cálido y poco profundo repleto de peces.

La prueba se encuentra en Qreiya 3, un yacimiento donde los investigadores han recuperado cerca de 500 fósiles excepcionalmente conservados. Muchos mantienen sus esqueletos articulados y permiten reconstruir cómo era la vida marina apenas unos millones de años después de la extinción de los dinosaurios.

Fósil de un animal marino encontrado en el desierto de Egipto.

Fósil de un animal marino encontrado en el desierto de Egipto.

PUEDES VER: En 2025, Inglaterra liberó castores en un bosque y, en apenas un año, lograron cambiar el paisaje y transformarlo en un humedal rico en vida silvestre

lr.pe

Casi 500 fósiles revelan el antiguo mar de Egipto

Los fósiles encontrados pertenecen a al menos 21 grupos de peces con aletas radiadas, distribuidos en nueve órdenes diferentes. Entre ellos aparecen formas relacionadas con linajes que actualmente incluyen a los atunes, jureles, caballas, peces luna y peces pipa.

La conservación de estos ejemplares es especialmente valiosa porque muchos conservan buena parte de su anatomía, algo poco habitual en el registro fósil. Gracias a ello, los científicos pueden estudiar sus aletas, mandíbulas y proporciones corporales para reconstruir aquel ecosistema marino.

El equipo de arqueologos ha encontrado muchos restos.

El equipo de arqueologos ha encontrado muchos restos.

PUEDES VER: El oso polar no tiene el pelaje blanco: este es el extraño efecto que hace que lo veamos de ese color

lr.pe

Una ventana a la recuperación de los océanos tras los dinosaurios

La antigüedad del yacimiento convierte este descubrimiento en una pieza importante para comprender qué ocurrió con los ecosistemas marinos después de la extinción del Cretácico-Paleógeno. Qreiya 3 se formó apenas unos 4 millones de años después del acontecimiento que acabó con los dinosaurios no avianos.

Además de los peces óseos, los investigadores encontraron restos de tiburones y rayas, aunque en menor cantidad. La diversidad de especies sugiere que aquel mar ya albergaba un ecosistema complejo, mientras el planeta recuperaba progresivamente su biodiversidad tras una de sus mayores extinciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Por qué ningún país en la Tierra puede apropiarse de la Luna? Esta es la ley firmada en plena Guerra Fría que la impide

¿Por qué ningún país en la Tierra puede apropiarse de la Luna? Esta es la ley firmada en plena Guerra Fría que la impide

LEER MÁS
Una serpiente invasora llegó oculta en un cargamento militar a una isla del Pacífico: 40 años después, su ecosistema nunca volvió a ser el mismo

Una serpiente invasora llegó oculta en un cargamento militar a una isla del Pacífico: 40 años después, su ecosistema nunca volvió a ser el mismo

LEER MÁS
Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre domine todo en solo 1.000 días

Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre domine todo en solo 1.000 días

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025