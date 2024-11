Durante la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2024, diversos ministros llegaron en comitiva para asistir al evento. Al aterrizar en la ciudad de Ayacucho, los representantes del gabinete ministerial de Dina Boluarte fueron recibidos por familiares de las víctimas de los asesinatos ocurridos durante las protestas de diciembre de 2022. Los deudos alzaron su voz exigiendo justicia por los trágicos sucesos.

"No vamos a permitir que ningún vehículo de este gobierno ingrese acá a Ayacucho. No vamos a permitir que nadie traslade a esos asesinos. No vamos a permitir porque acá en Andrés Avelino Cáceres han sido asesinados estos héroes de la democracia. Tenemos más de 72 heridos y no vamos a permitir que trasladen a nadie de esta dictadura ni a nadie de este Gobierno. No queremos la presencia de ellos (...)", se escucha decir a una de las manifestantes.

En un video difundido, se observa como efectivos policiales asignados intentaron contener parte de la manifestación, silenciando los reclamos de los manifestantes con llamados a la calma mediante un megáfono. Sin embargo, en la grabación no se aprecia a ningún ministro atendiendo las demandas de los familiares.

Deficiencias en la organización de los Juegos Bolivarianos bajo la gestión de Dina Boluarte

La Contraloría General de la República ha advertido que al menos tres obras clave para los Juegos Bolivarianos 2024 en Ayacucho no están terminadas, entre ellas el estadio Las Américas, que registra apenas un 36% de avance pese a haberse anunciado como finalizado. Aunque otras construcciones, como el complejo habitacional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, muestran mayor progreso, presentan deficiencias como goteras, áreas inconclusas y sobreocupación de habitaciones. Además, proyectos como el comedor adjudicado al Consorcio Bicentenario enfrentan irregularidades y retrasos significativos, lo que obligará a trasladar algunas disciplinas deportivas a Lima.

Los retrasos y deficiencias han sido parcialmente encubiertos con medidas improvisadas, como la colocación de plásticos para disimular las obras inconclusas. Sin embargo, las lluvias han expuesto el verdadero estado de las infraestructuras. La falta de planificación y supervisión, sumada a ampliaciones de plazos y contrataciones cuestionables, ha generado preocupación sobre la capacidad de Ayacucho para albergar el evento. La Contraloría y varios congresistas han solicitado medidas urgentes, mientras que el estadio Cuna de la Libertad Americana, también proyectado para el evento, permanece sin avances, pese a contar con fondos asignados y licitaciones fallidas.

Morgan Quero: otro ministro enfrentado al descontento ciudadano

El ministro de Educación, Morgan Quero, también fue blanco de protestas esta semana. Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario Gustavo Mohme Llona en Huaycán, Ate, el vehículo oficial que lo transportaba fue recibido con huevos y piedras por parte de los manifestantes. Este acto, que inicialmente contaba con la anunciada participación de la presidenta Dina Boluarte, tuvo que prescindir de su presencia por "temas de seguridad" derivados del incidente, según informaron posteriormente.

Imágenes difundidas por Canal N muestran el vehículo del ministro impactado por huevos y piedras. "Esta es la situación en la que llegó el ministro de Educación, quien ya está en la inauguración del colegio", se reportó. Sin embargo, los manifestantes permanecieron en los exteriores del colegio, esperando la salida del ministro. Ante esta situación, un numeroso contingente policial se desplegó en las inmediaciones de la institución para garantizar la seguridad.