Chivas vs Kashima Antlers: partido por el Mundial de Clubes [GUIA TV]

Chivas Guadalajara vs Kashima Antlers se enfrentan este sábado (8:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2018 en el Estadio Hazza Bin Zayed.

El técnico del equipo mexicano, José Saturnino Cardozo, ha calificado de "ordenado" al Kashima y señaló que han analizado al detalle al cuadro japonés en la final asiática que disputó ante el cuadro iraní Persépolis.

Chivas de Guadalajara realiza su debut en este certamen ante un Kashima Antlers que en 2016 llegó a ser subcampeón de esta competición luego de perder en la final ante Real Madrid.

"Llegamos con una ilusión enorme de hacer un buen partido y pasar de ronda. Es una oportunidad de demostrar toda la calidad que tenemos y que en México se juega bien al fútbol", sostuvo Cardozo a la prensa mexicana en la previa del partido.

Kashima japonés jugaba entonces el torneo del 2016 como representante del país anfitrión y sorprendió al llegar a la final, algo que nunca había logrado una formación asiática, tras superar 3-0 al Atlético Nacional colombiano en semifinales. En la final, el Real Madrid necesitó la prórroga para derrotar a los nipones por 4-2.

Chivas vs Kashima EN VIVO: Horarios en el mundo

Ecuador: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Chivas vs Kashima EN VIVO: canales del partido

Fox Sports

Canal 501 Movistar TV

Narrador: Pablo Bari

Comentarios: Federico Bueno

Chivas vs Kashima Antlers: Posibles alineaciones

Chivas de Guadalajara: Raúl Gudiño; Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Orbelín Pineda, Michael Pérez, Eduardo López; Alan Pulido, Gael Sandoval. DT: José Saturnino Cardozo

Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae; Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Jung Seung-Hyun, Daigo Nishi; Leo Silva, Serginho, Shoma Doi, Ryota Nagaki; Kazuma Yamaguchi, Hiroki Abe. DT: Go Oiwa

Gratis por Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chivas vs Kashima Antlers por el Mundial de Clubes?

Si quieres seguir en Internet el Chivas de Guadalajara vs Kashima Antlers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.