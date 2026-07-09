Janet Tello destaca el trabajo de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, destacó públicamente el trabajo que desarrolla la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva, que se desarrolla los días 8 y 9 de julio en la ciudad de Lima.

En sus palabras de apertura, la titular del Poder Judicial señaló que esta actividad constituye un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre las instituciones que integran el sistema de flagrancia delictiva, con el propósito de identificar las dificultades que aún enfrenta el modelo, compartir buenas prácticas y formular propuestas que contribuyan a su consolidación en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de su intervención, la magistrada resaltó el desempeño alcanzado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el juez superior titular Dr. César William Bravo Llaque, poniendo como ejemplo el compromiso asumido por las instituciones que integran la Unidad de Flagrancia en este distrito judicial.

Todas las instituciones en Lambayeque dijeron: 'Sí, lo vamos a hacer'. La Policía igual y, por supuesto, han sido reconocidos. Lo tengo que decir en público, porque es importante que sepamos que sí funciona

Asimismo, sostuvo que la experiencia de Lambayeque demuestra que el modelo de flagrancia es eficaz cuando existe articulación interinstitucional y un compromiso decidido para brindar una respuesta rápida y oportuna frente a la comisión de delitos.

El III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva reúne a representantes de las 38 unidades de flagrancia implementadas a nivel nacional, entre ellos presidentes de cortes superiores de justicia, magistrados de investigación preparatoria y juzgamiento, fiscales, defensores públicos, efectivos de la Policía Nacional del Perú y administradores de las unidades de flagrancia, quienes participan en sesiones expositivas y mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a identificar problemáticas y formular propuestas de mejora para el fortalecimiento del sistema.

La participación de la delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en este encuentro nacional responde al destacado desempeño alcanzado por su Unidad de Flagrancia Delictiva, que cumple con los criterios y objetivos establecidos por el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva para la selección de magistrados y administradores participantes. Entre estos se encuentran el compromiso funcional, la eficiencia en la gestión, los niveles de productividad, el cumplimiento de metas institucionales, el liderazgo en la conducción de la unidad y la permanente disposición para la mejora continua y el fortalecimiento del servicio de justicia.

La representación lambayecana está encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, junto a magistrados y funcionarios de la Unidad de Flagrancia, quienes comparten la experiencia y los resultados obtenidos por esta sede judicial, considerada una de las jurisdicciones referentes en la implementación del modelo de flagrancia delictiva a nivel nacional.

El reconocimiento expresado por la presidenta del Poder Judicial reafirma el liderazgo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en la aplicación de este modelo de atención inmediata, sustentado en el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensa Pública; instituciones que conforman el sistema de flagrancia, permitiendo ofrecer una respuesta célere, eficiente y oportuna frente a la delincuencia en beneficio de la población.